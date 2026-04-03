Об этом пишет агентство Bloomberg.

В чем обвиняют Орбана?

Среди последних лиц, которые высказались относительно негативного влияния Орбана, стал капитан спецназначения армии Сильвестер Палинкаш, который сообщил в интервью для издания Telex о "глубоко политизированной армии" в стране.

Министр обороны Кристоф Салай-Бобровницкий, который не обладал военным опытом, однако является близким союзником Виктора Орбана, заявлял, что армия "независима от партийной политики и будет оставаться таковой".

Директор Political Capital в Будапеште Петер Креко говорит, что венгерский премьер пытается продемонстрировать силу, однако "обличители" ставят под сомнение целостность государственных институтов, этим подрывают его кампанию.

"Комментарии Палинкаша являются продолжением многих других интервью, многие из которых стали вирусными в Венгрии и препятствуют попыткам Орбана баллотироваться на пятый срок подряд", – говорится в статье издания.

Какие последствия это будет иметь для Орбана?

Подобное развитие событий значительно повышает шансы на победу оппозиционной партии "Тиса", которую возглавляет бывший сторонник и сейчас критик правящей партии Петер Мадьяр, на предстоящих парламентских выборах в стране.

По данным издания, о возможной победы оппозиционной "Тисы" свидетельствуют и последние опросы. В то же время сам Виктор Орбан, создавший имидж непобедимого чиновника, сталкивается с изменением политического ландшафта.

Гнев в отношении администрации Орбана вырос в конце марта после того, как старший детектив полиции официально обвинил разведку, которыми руководит правительство, в незаконном распространении базы данных сторонников "Тисы" в прошлом году.

Команда Орбана уверяла, что в рамках такой операции якобы преследовали украинских шпионов в "Тисе", однако это ухудшило ситуацию администрации, которая пытается использовать методы России для сохранения власти.

Эти события происходят на фоне усиления внимания к тесным связям прокремлевского Орбана с Москвой, в частности разоблачения усилий правительства по ослаблению санкций ЕС против России из-за ее вторжения в Украину,

– отмечает Bloomberg.

Журналисты напоминают, что действующая власть удвоила закупки российских энергоносителей после полномасштабного вторжения в Украину, называет Киев "врагом" и блокирует выделение кредита в размере 90 миллиардов евро.

В то же время оппонент Виктора Орбана, Петер Мадьяр, обещает в случае победы на парламентских выборах, которые состоятся в воскресенье, 12 апреля, вернуть проевропейский курс страны и ослабить связи с Россией.

