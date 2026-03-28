На митинг Орбана в городе Дьёр пришло большое количество недовольных его политикой. Это был один из самых массовых протестов во время поездок премьера по стране, пишет HVG.

Смотрите также В Венгрии журналиста-расследователя обвинили в шпионаже для Украины

Как Орбана освистали на митинге?

Атмосфера на площади Сечени была напряженной с самого начала. Оказалось, что даже в городе, который долго считался лояльным к партии Орбана, выросло недовольство властью.

Во время мероприятия группы организованных сторонников правящей партии пытались сдерживать протестующих и не пускать их ближе к сцене. Некоторые из них действовали как "живая цепь".

Несмотря на это, протестующие все же смогли пройти на площадь, и там образовались две большие группы, которые выкрикивали лозунги друг против друга. Полиции рядом почти не было, но серьезных столкновений удалось избежать.

На фоне этого Виктор Орбан неоднократно вынужден был реагировать на выкрики из толпы. Он повышал голос, обвинял протестующих в попытке сорвать мероприятие и даже вступал с ними в своеобразную словесную перепалку. В частности, заявлял, что они якобы поддерживают Украину и хотят, чтобы в Венгрии была проукраинская власть. Также Орбан утверждал, что Украина якобы предоставляет им финансовую, политическую и информационную поддержку. Эти слова вызвали еще более сильную реакцию толпы – протестующие начали громче выкрикивать и свистеть.

Орбан пытается перекричать протестующих: смотрите видео

Оппозиционный политик, лидер партии "Тиса" Петер Мадяр, в свою очередь, обвинил власти в том, что в город специально привезли группы людей для давления на протестующих, и отметил, что полиция почти не вмешивалась.

События в Дьоре показали рост напряжения в обществе и раскол среди избирателей. Несмотря на то, что Орбан пытался снизить значение инцидента и даже иронично поблагодарил протестующих за "музыкальное сопровождение", было заметно, что ситуация получилась для него неожиданной и заставила реагировать эмоционально.

Венгрия накануне выборов: последние события