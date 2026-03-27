Об этом информирует BBC.

Как Орбан покупает голоса населения?

В четверг, 26 марта, журналисты показали в кинотеатре Будапешта документальный фильм о Викторе Орбане, основанный на шестимесячном расследовании. СМИ обнаружили многочисленные случаи подкупа и давления на избирателей.

В общем, кампания правительства Орбана нацелена на 53 из 106 избирательных округов Венгрии – там проживает около 600 тысяч избирателей – около 10% от ожидаемой явки в 6 миллионов человек.

По данным расследования, в селах на небольших городах в обмен на голоса за партию "Фидес" представители Орбана предлагают местным деньги, работу, дрова, транспорт к участкам, а в некоторых случаях даже лекарства и наркотики.

К примеру, в одном селе городской голова от партии "Фидес", который одновременно является районным врачом для 32 населенных пунктов, якобы угрожает не выдавать рецепты на лекарства тем, кто не проголосует за партию. Похожая ситуация с дровами – их получают только те, кто будут поддерживать партию "Фидес".

Также избирателям предлагают деньги в обмен на голоса – стоимость одного 50 – 60 тысяч форинтов. Это около 5 – 6 тысяч гривен. Однако есть и кое-что интереснее – сторонники пророссийского Орбана покупают голоса за дешевый синтетический наркотик "смоки", который пользуется спросом в бедных селах.

Сначала мы думали, что главным элементом этого процесса является покупка голосов. Но потом поняли, что деньги – лишь вершина айсберга. Ключевое слово здесь – зависимость и уязвимость,

– объяснил один из режиссеров фильма Арон Тимар.

Аналогичные случаи "подкупа" были зафиксированы в десятках округов, однако правительство до сих пор не комментирует эту информацию.

Впрочем, министр государственного управления Тибор Наврачшич все же дал короткий отзыв о фильме: "Если есть какие-то нарушения, пусть Министерство внутренних дел выполнит свою работу".

