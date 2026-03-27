Про це інформує BBC.

Як Орбан купує голоси населення?

У четвер, 26 березня, журналісти показали в кінотеатрі Будапешта документальний фільм про Віктора Орбана, заснований на шестимісячному розслідуванні. ЗМІ виявили численні випадки підкупу та тиску на виборців.

Загалом, кампанія уряду Орбана націлена на 53 зі 106 виборчих округів Угорщини – там проживає близько 600 тисяч виборців – близько 10% від очікуваної явки у 6 мільйонів осіб.

За даними розслідування, у селах на невеликих містах в обмін на голоси за партію "Фідес" представники Орбана пропонують місцевим гроші, роботу, дрова, транспорт до дільниць, а в деяких випадках навіть ліки та наркотики.

До прикладу, в одному селі міський голова від партії "Фідес", який водночас є районним лікарем для 32 населених пунктів, нібито погрожує не видавати рецепти на ліки тим, хто не проголосує за партію. Схожа ситуація із дровами – їх отримують лише ті, хто підтримуватимуть партію "Фідес".

Також виборцям пропонують гроші в обмін на голоси – вартість одного 50 – 60 тисяч форінтів. Це близько 5 – 6 тисяч гривень. Однак є й дещо цікавіше – прихильники проросійського Орбана купують голоси за дешевий синтетичний наркотик "смокі", який має попит у бідних селах.

Спочатку ми думали, що головним елементом цього процесу є купівля голосів. Але потім зрозуміли, що гроші – лише вершина айсберга. Ключове слово тут – залежність та уразливість,

– пояснив один з режисерів фільму Арон Тімар.

Аналогічні випадки "підкупу" було зафіксовано у десятках округів, однак уряд досі не коментує цю інформацію.

Втім, міністр державного управління Тібор Наврачшич все ж дав короткий відгук про фільм: "Якщо є якісь порушення, нехай Міністерство внутрішніх справ виконає свою роботу".

Що відомо про вибори в Угорщині?