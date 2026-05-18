Про це прем'єр-міністр Угорщини повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

Що знайшов Мадяр у міністерстві?

Прем'єр Угорщини 17 травня відвідав будівлю, де було Міністерство будівництва та транспорту за уряду його попередника Віктора Орбана. Тепер воно слугуватиме офісом прем'єр-міністра Угорщини.

Під час перебування у підвалі будівлі Мадяр знайшов 15 – 20 мішків з подрібненою документацією, які залишив попередній уряд. Він припустив, що попередники хотіли вивезти документи, але не встигли, тож вирішили пошкодити їх.

Також у приміщення він знайшов агітаційні листівки та плакати з написами "Фідес – це надійний вибір". І державні прапори, з якими партія колишнього угорського прем'єра Віктора Орбана виходила на мітинги.

Мадяр показав знахідки від колишніх урядовців

За словами Мадяра, знахідки можуть стати доказами та дозволять порушити кілька кримінальних справ. Наприклад, йдеться про незаконне фінансування партії "Фідес". А розслідування, додав глава уряду, може торкнутись ексочільника міністерства Яноша Лазара.

Нагадаємо, 9 травня Петер Мадря склав присягу і став прем'єром Угорщини. Так і завершилось 16-річне правління уряду Віктора Орбана.

Новий угорський прем'єр заявив, що тепер його країна не буде перешкоджати рішенням Євросоюзу, планує відновити доступ до їхнього фінансування та підтримувати євроінтеграцію України.

Також вперше за шість років в Угорщині скасували надзвичайний стан. Його увів Віктор Орбан ще у 2020 році через пандемію та загрозу війни.

А під час останнього масованого російського обстрілу України 13 травня прем'єр Мадяр різко засудив атаку на Закарпаття. Тоді глава МЗС Угорщини Аніта Орбан вперше викликала російського посла для пояснень.