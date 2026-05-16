Своє бажання Мадяр пояснив тим, що кошти "не загубилися по дорозі". Про це пише Telex та 444.

Що відомо про вихідну допомогу Орбану та його соратникам?

За законом, Віктор Орбан мав би право на вихідну допомогу у розмірі майже 39 мільйонів форинтів. Це понад 5,5 мільйона гривень. На неї претендують й інші міністри.

Після першого засідання уряду новий прем'єр Петер Мадяр закликав міністрів, які йдуть у відставку, зокрема ексміністра будівництва та транспорту Яноша Лазара та екскерівника апарату Орбана Антала Рогана, не стягувати належну їм вихідну допомогу.

Тоді з'явилася ідея, що ті передадуть свої кошти дитячому будинку на Закарпатті.

Однак Мадяр не підтримав ані цю ініціативу, ані самі виплати вихідної допомоги. Він вважає, що вони не заслуговують на них після того, як зруйнували країну.

Зі свого боку, я не хотів би підписувати, щоб хоча б один форинт дістався Анталу Рогану чи Яношу Лазару, бо я не впевнений, що він насправді потім дістанеться дітям Закарпаття,

– зазначив він.

Після міністрів підтягнувся і сам Орбан. На своїй сторінці у Facebook колишній прем'єр-міністр Угорщини поділився відповідним листом до директорки дитбудинку.

Я завжди високо цінував вашу душерятівну роботу у дитячому будинку Великої Доброні (село на Закарпатті – 24 Канал), тому я вирішив, що як тільки отримаю свою законну допомогу, негайно перерахую всю суму вашому закладу, щоб допомогти дітям Закарпаття,

– зазначив він.

Опісля Мадяр похвалив рішення Орбана.

Пропозиція Віктора Орбана гідна похвали, і ми її приймаємо,

– відреагував новий угорський прем'єр.

Втім, він попросив Орбана надати номер рахунку організації, щоб самостійно перерахувати гроші безпосередньо туди і щоб вони не зникли десь по дорозі.

Довідково. Дитячий будинок у Великій Доброні на Закарпатті – це недержавний заклад, який був заснований Закарпатською реформатською церквою. Заклад є унікальним в Україні, адже має велику територію, на якій діє власне підсобне господарство, зокрема ферма та теплиці, майстерні та навчальні класи.



У притулку проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком переважно від 2 до 12 років.

Мадяр також попросив Орбана поговорити зі своїм колишнім керівником пресслужби, заступником державного секретаря Берталаном Хаваші, який не хоче відмовлятися від вихідної допомоги і навіть готовий подати до суду на державу.

"Ми стикаємося з судовим процесом, але я прошу вашого колишнього начальника, капітана команди, яка йде у відставку, вплинути на членів команди, щоб вони не подали до суду на угорську державу", – написав Мадяр.

До слова, Орбан зазначив, що уряд, який йде у відставку, не розграбував країну, а навпаки, підняв її. Але, на його думку, тепер розграбування країни стає реальною небезпекою.



А Мадяр зазначив, що папір і Facebook можуть багато чого витримати, але люди бачать реальність. – Угорщина стала "найбіднішою та найкорумпованішою країною" в ЄС.



У країні 400 тисяч дітей і майже 1 мільйон пенсіонерів живуть у глибокій бідності, а майже 3 мільйони – нижче прожиткового мінімуму. Протягом 4 років майже не було економічного зростання. Угорщина зазнала найвищого підняття цін на харчові продукти в Європі, а 700 000 – 800 000 людей були змушені працювати за кордоном.

Що відбувається в Угорщині?

В Угорщині скасували надзвичайний стан, запроваджений урядом Віктора Орбана. Він діяв із 2020 року через пандемію та загрозу війни. Увесь цей час колишня влада регулярно подовжувала його дію.

Також Угорщина засудила атаку Росії на Закарпаття 13 травня. Вперше на килим викликали російського посла для пояснень.

А наступниця Сіярто, майбутня міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила про підтримку інтеграції України до ЄС. Вона зазначила, що Будапешт буде зважати виключно на власні інтереси, але це не означає, що влада буде блокувати санкції проти Москви.

Тим часом у МЗС України зазначили, що мають пакет пропозицій, як поновити дружбу з Угорщиною.

Що кажуть експерти про нову угорську владу?

Політолог Ілля Юрчина в ексклюзивній колонці для 24 Каналу зазначив, що Петер Мадяр намагатиметься повернути Угорщину до більш конструктивних відносин із ЄС після багаторічної політики Віктора Орбана. Головна причина – економіка, адже через конфлікти з Брюсселем Угорщина втратила доступ до мільярдів євро допомоги ЄС. Мадяру треба ці кошти для реформ і покращення життя людей.

Експерт також зауважив, що Мадяр прагне покращити відносини з Україною, шукаючи спільні точки дотику, але водночас не підтримує прискорений вступ України до ЄС.

А голова Інституту світової політики Віктор Шлінчак зазначав 24 Каналу, що Мадяр спершу зосередиться не на відносинах з Україною, а на внутрішніх питаннях Угорщини. Окрім того, відставка Орбана не дасть моментальних змін через його багаторівневу систему управління.