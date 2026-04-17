Голова Інституту світової політики Віктор Шлінчак озвучив 24 Каналу думку, що також Мадяр не візьметься одразу за режим Віктора Орбана. Адже він перебував при владі 16 років.

Що змінить відхід Орбана?

Віктор Шлінчак зазначив, що протягом років при владі Орбан побудував свою вертикаль досить жорсткими способами. Зокрема, мовиться про залякування медіа, слідкування за опозицією. Чимало людей були змушені виїхати з Угорщини.

Але ця система багаторівнева. Тобто сам відхід Орбана не спричинить моментальне перезавантаження усієї влади. На посадах залишаються судді, люди, які на більш низьких ланках. Якщо забрати з міністерських посад і поміняти, мине ще досить багато часу для того, щоб вичистити тих людей, яких Орбан не просто привів до влади, а й навчив працювати в тих умовах, яких потребував його режим,

– пояснив він.

Якими будуть дії щодо України?

Петер Мадяр нагадав, що ще у грудні Віктор Орбан погодив рішення про надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро в Брюсселі за умови, що Угорщина, Чехія та Словаччина не братимуть участі у фінансуванні. Він не бачить причин переглядати рішення, яке було прийняте на рівні ЄС.

Голова Інституту світової політики додав, що досі залишається актуальним питання, чи буде ухвалений 20-й пакет санкцій проти Росії. Його анонсували ще у грудні 2025 року. Вони мали бути введені до річниці повномасштабного вторгнення. Цього не відбулось через позицію Угорщини та Словаччини.

Я думаю, що зараз до цього питання мають повернутися. Це буде насамперед маркером для Європейського Союзу, для Брюсселя, який має показати здатність такого нового управління,

– припустив Шлінчак.

