Про таке він сказав на своїй першій пресконференції в Будапешті 13 квітня.

До теми Для Угорщини це "Майдан": економіст сказав, чи можуть в країні відбутися швидкі радикальні зміни

Як Мадяр коментує вступ України до ЄС та фінансову підтримку?

Політик заявив, що ситуація з кредитом у 90 мільярдів євро виглядає для нього не до кінця зрозумілою. Він нагадав, що ще у грудні Віктор Орбан погодив це рішення в Брюсселі за умови, що Угорщина, разом із Чехією та Словаччиною, не братиме участі у фінансуванні.

За словами Мадяра, оскільки домовленість уже була досягнута на рівні ЄС ще взимку, він не бачить причин повторно повертатися до її перегляду.

Нагадаємо, що Угорщина заблокувала виділення Україні макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Головна причина – вимога Будапешта відновити транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", зупинений після обстрілів.

Також політик висловився щодо євроінтеграції України. Він наголосив, що Україна повинна пройти повноцінний переговорний процес перед вступом до Європейського Союзу.

Ми не підтримуємо прискорене вступ України до ЄС. З одного боку, ми говоримо про країну, яка перебуває у стані війни; абсолютно абсурдно, щоб країна, яка перебуває у стані війни, була прийнята до Європейського Союзу,

– підкреслив майбутній угорський прем'єр.

Мадяр додав, що якщо етап усіх необхідних процедур буде успішно завершено, в Угорщині планують провести референдум, на якому громадяни визначатимуться щодо членства України в ЄС.

Варто зазначити, що він також погодився зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Зазначимо також, що український лідер привітав Мадяра з перемогою у виборах і висловив надію на співпрацю. У Києві очікують, що Будапешт припинить блокувати санкції проти Росії та підтримає євроінтеграційний курс України.

Яка позиція Мадяра до Росії?