Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

Як в Кремлі коментують перемогу Мадяра в Угорщині?

Пєсков заявив, що Росія не вітатиме опонента Віктора Орбана Петера Мадяра з перемогою на виборах в Угорщині.

За його словами, Угорщина це "недружня країна".

Ми недружнім країнам вітання не відправляємо. А Угорщина – недружня країна, вона підтримує санкції проти нас,

– заявив Пєсков.

У Москві уточнили, що підтримували діалог безпосередньо із прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

Цікаво, що за кілька годин до цієї заявив речник Кремля повідомив, що Росія розраховує на те, що "прагматичні контакти" між Москвою та Будапештом із новим керівництвом Угорщини будуть продовжені. Також він наголосив, що Росія з повагою ставиться до вибору Угорщини.

Крім того, Пєсков закликав "набратися терпіння", аби подивитися на подальші кроки нового керівництва Угорщини.

"Ми, ще раз повторюю, зацікавлені у налагодженні добрих відносин з Угорщиною, як і з усіма країнами Європи. Ми знаємо, що стосовно європейських країн поки, на жаль, про взаємність говорити не доводиться, але Росія відкрита до діалогу", – додав Пєсков.

