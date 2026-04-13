Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".
Как в Кремле комментируют победу Мадьяра в Венгрии?
Песков заявил, что Россия не будет поздравлять оппонента Виктора Орбана Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.
По его словам, Венгрия это "недружественная страна".
Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия – недружественная страна, она поддерживает санкции против нас,
– заявил Песков.
В Москве уточнили, что поддерживали диалог непосредственно с премьер-министром Виктором Орбаном.
Интересно, что за несколько часов до этого заявил представитель Кремля сообщил, что Россия рассчитывает на то, что "прагматические контакты" между Москвой и Будапештом с новым руководством Венгрии будут продолжены. Также он отметил, что Россия с уважением относится к выбору Венгрии.
Кроме того, Песков призвал "набраться терпения", чтобы посмотреть на дальнейшие шаги нового руководства Венгрии.
"Мы, еще раз повторяю, заинтересованы в налаживании хороших отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы. Мы знаем, что в отношении европейских стран пока, к сожалению, о взаимности говорить не приходится, но Россия открыта к диалогу", – добавил Песков.
Что известно о новом премьере Венгрии и его позиции по Украине?
12 апреля 2026 года в Венгрии состоялись выборы, по результатам которых оппонент Виктора Орбана 45-летний Петер Мадьяр и его партия "Тиса" получили 138 из 199 мест в парламенте.
В отличие от пророссийского Орбана Мадьяр осудил Россию в ее агрессии в отношении Украины. Также он критиковал экс-премьера Орбана за визит к Путину, называя последнего диктатором.
В 2024 году Петер Мадьяр посетил Киев и почтил память павших военных у стены памяти на стенах Михайловского монастыря.
В то же время президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко в комментарии 24 Канала отметил, что Мадьяр не демонстрирует кардинально отличных от Виктора Орбана политических позиций. В публичной плоскости он также не отличался активной поддержкой Украины.