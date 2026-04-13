Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

Как в Кремле комментируют победу Мадьяра в Венгрии?

Песков заявил, что Россия не будет поздравлять оппонента Виктора Орбана Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

По его словам, Венгрия это "недружественная страна".

Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия – недружественная страна, она поддерживает санкции против нас,

– заявил Песков.

В Москве уточнили, что поддерживали диалог непосредственно с премьер-министром Виктором Орбаном.

Интересно, что за несколько часов до этого заявил представитель Кремля сообщил, что Россия рассчитывает на то, что "прагматические контакты" между Москвой и Будапештом с новым руководством Венгрии будут продолжены. Также он отметил, что Россия с уважением относится к выбору Венгрии.

Кроме того, Песков призвал "набраться терпения", чтобы посмотреть на дальнейшие шаги нового руководства Венгрии.

"Мы, еще раз повторяю, заинтересованы в налаживании хороших отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы. Мы знаем, что в отношении европейских стран пока, к сожалению, о взаимности говорить не приходится, но Россия открыта к диалогу", – добавил Песков.

