Про це журналістам 24 Каналу повідомив радник президента України Дмитро Литвин 29 квітня.

Чи зустрінуться Зеленський і Мадяр?

Дмитро Литвин прокоментував пропозицію Петера Мадяра зустрітися із лідером України у Берегові, що на Закарпатті, на початку червня. Він відповів, що "президент ще не узгоджував графік на червень".

Радник президента також підкреслив, що двосторонні зустрічі узгоджуються у двосторонніх контактах.

Нагадаємо, що 28 квітня майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр зустрівся із мером міста Берегове Золтаном Бабяком. Зокрема, вони обговорили шляхи покращення становища закарпатських угорців. Після обговорення Мадяр заявив, що ініціює зустріч із президентом Зеленським.

Відносини України та Угорщини: останні новини

Ексочільник МЗС України Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що втрати України через відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" значно менші, ніж те, що країна отримає натомість. Зокрема, йдеться про схвалення 90 мільярдів євро кредиту, які допоможуть Україні пройти 2026 та 2027 роки, додав дипломат.

Петер Мадяр переміг чинного прем'єра Угорщини Віктора Орбана на виборах 12 квітня. Володимир Зеленський привітав опозиціонера та заявив про готовність до нового формату відносин між країнами.

За словами українського лідера, вони мають базуватись на прагматизмі та взаємній повазі з урахуванням інтересів обох сторін.