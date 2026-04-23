Про це Зеленський заявив під час під час спілкування з журналістами.

Який підхід до уряду Мадяра обере Зеленський?

Зеленський повідомив, що вже привітав Мадяра з перемогою та висловив готовність будувати новий формат відносин між країнами. За його словами, Україна прагне позбутися попередніх напружень і перейти до конструктивного партнерства, заснованого на взаємній вигоді.

Я дійсно бажаю, щоб у нас було добре сусідство. Підтримую народ Угорщини і дуже хочу, щоб були сильні, добрі відносини між угорським народом і українцями. Ми будемо все для цього робити,

– наголосив президент.

Щодо особистої зустрічі з Мадяром, Зеленський зазначив, що це питання часу. Наразі в Угорщині триває формування нової влади, тож після завершення цих процедур сторони узгодять формат переговорів дипломатичними каналами.

Водночас глава держави наголосив, що майбутні відносини мають будуватися на прагматизмі.

"Відносини повинні бути такими, що поважають одне одного, але захищають інтереси кожної сторони. Саме на таких принципах добросусідства ми будемо будувати наше майбутнє", – підсумував Зеленський.

