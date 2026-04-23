Об этом Зеленский заявил во время во время общения с журналистами.

Какой подход к правительству Мадьяра выберет Зеленский?

Зеленский сообщил, что уже поздравил Мадьяра с победой и выразил готовность строить новый формат отношений между странами. По его словам, Украина стремится избавиться от предыдущих напряжений и перейти к конструктивному партнерству, основанного на взаимной выгоде.

Я действительно желаю, чтобы у нас было хорошее соседство. Поддерживаю народ Венгрии и очень хочу, чтобы были сильные, добрые отношения между венгерским народом и украинцами. Мы будем все для этого делать,

– подчеркнул президент.

Относительно личной встречи с Мадьяром, Зеленский отметил, что это вопрос времени. Сейчас в Венгрии продолжается формирование новой власти, поэтому после завершения этих процедур стороны согласуют формат переговоров по дипломатическим каналам.

В то же время глава государства подчеркнул, что будущие отношения должны строиться на прагматизме.

"Отношения должны быть такими, что уважают друг друга, но защищают интересы каждой стороны. Именно на таких принципах добрососедства мы будем строить наше будущее", – подытожил Зеленский.

