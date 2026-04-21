Мадьяр также заявил, что нет полной картины ситуации. Об этом пишет венгерское издание Telex.
Что заявил Мадьяр о возвращении денег украинского Ощадбанка?
Будущий глава венгерского правительства Петер Мадьяр заявил, что вопрос возвращения заблокированных в Венгрии активов украинского Ощадбанка будет обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским только после официального вступления в должность.
Комментируя обвинения Киева в адрес предыдущего правительства, которое возглавлял Виктор Орбан, Мадьяр отметил, что пока нет полной картины событий и он видел "только пропагандистские новости". Политик выразил сомнение относительно многих деталей дела и призвал подходить к оценкам со "здравым смыслом".
По его словам, после вступления в должность он будет иметь с украинским лидером "более важные темы для разговора", чем ситуация с Ощадбанком. В то же время Мадьяр пообещал открыть нефтепровод "Дружба".
Важно! Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский рассказал 24 Каналу, что абсолютно понятно, что сейчас Украина попытается договориться с новым правительством в Венгрии по возврату этих средств. Однако, не стоит ожидать мгновенный результат. Могут быть разные сценарии и они больше будут зависеть от политической воли, чем от юридических процедур.
Что известно о похищении украинских денег в Венгрии?
Инцидент произошел 6 марта 2026 года, когда в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля Ощадбанка, перевозившие валюту и банковские металлы. По данным банка, речь шла о 40 миллионах долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.
Венгерские власти удерживали украинских инкассаторов без возможности связи с ними. Известно, что начато расследование по подозрению в отмывании средств. Кроме того, украинская сторона приняла решение об аресте активов до завершения следствия.
Украинская сторона назвала эти действия незаконными и заявила о намерении привлечь виновных к ответственности. Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Киев будет добиваться возвращения средств и наказания причастных.
После победы партии "Тиса" на парламентских выборах и смены власти в Венгрии Украина уже частично пересмотрела свою позицию относительно отношений с Будапештом, в частности отменила рекомендации воздерживаться от поездок в страну.