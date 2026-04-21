Мадьяр также заявил, что нет полной картины ситуации. Об этом пишет венгерское издание Telex.

Смотрите также Ощадбанк подал судебный иск против России на более чем 1 миллиард долларов

Что заявил Мадьяр о возвращении денег украинского Ощадбанка?

Будущий глава венгерского правительства Петер Мадьяр заявил, что вопрос возвращения заблокированных в Венгрии активов украинского Ощадбанка будет обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским только после официального вступления в должность.

Комментируя обвинения Киева в адрес предыдущего правительства, которое возглавлял Виктор Орбан, Мадьяр отметил, что пока нет полной картины событий и он видел "только пропагандистские новости". Политик выразил сомнение относительно многих деталей дела и призвал подходить к оценкам со "здравым смыслом".

По его словам, после вступления в должность он будет иметь с украинским лидером "более важные темы для разговора", чем ситуация с Ощадбанком. В то же время Мадьяр пообещал открыть нефтепровод "Дружба".

Важно! Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский рассказал 24 Каналу, что абсолютно понятно, что сейчас Украина попытается договориться с новым правительством в Венгрии по возврату этих средств. Однако, не стоит ожидать мгновенный результат. Могут быть разные сценарии и они больше будут зависеть от политической воли, чем от юридических процедур.

