Может ли Украина ввести санкции против Венгрии?

Такое заявление сделал в пятницу, 6 марта, министр иностранных дел Андрей Сибига.

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины

Политические заявления венгерских чиновников сегодня утром свидетельствуют, что задержание семи граждан Украины в Будапеште было частью шантажа и избирательной кампании Венгрии. Особенно показательным стал обнародованный сегодня утром перечень требований Орбана к Украине. Именно так обычно происходит после того, как людей берут в заложники: выдвигают требования.

Однако Украина не планирует "мириться с таким государственным бандитизмом". Сибига подчеркнул: все, кто причастен к захвату и удержанию украинских граждан в качестве заложников, будут привлечены к ответственности.

Мы оставляем за собой право принять соответствующие меры, в частности ввести санкции и другие ограничительные меры,
– написал Андрей Сибига.

Он подчеркнул, что Киев в очередной раз требует от Будапешта прекратить втягивать Украину в свою внутреннюю политику и избирательную кампанию. В частности страна ожидает решительной реакции от партнеров.

Также Украина планирует собрать иностранный дипломатический корпус в Министерстве иностранных дел Украины:

  • чтобы проинформировать о неприемлемых действиях Венгрии;
  • опровергнуть абсурдные обвинения;
  • призвать к поддержке в требовании привлечения виновных к ответственности.

Напомним! Власти Венгрии захватили в заложники семерых граждан Украины в Будапеште. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел 6 марта. Семь человек являются сотрудниками государственного Ощадбанка, которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной.

Что еще следует знать о событиях?

  • Объем ценностей, которые находились в похищенных автомобилях, составляет 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Такие цифры назвал Национальный банк Украины.
  • Венгрия сейчас подозревает, что через ее территорию Украины значительные объемы наличности и золота, которые могут принадлежать "украинской военной мафии". Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сейчас требует объяснений от Украины.