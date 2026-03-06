Чи може Україна ввести санкції проти Угорщини?
Таку заяву зробив у п’ятницю, 6 березня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Політичні заяви угорських посадовців сьогодні вранці свідчать, що затримання семи громадян України в Будапешті було частиною шантажу та виборчої кампанії Угорщини. Особливо показовим став оприлюднений сьогодні вранці перелік вимог Орбана до України. Саме так зазвичай відбувається після того, як людей беруть у заручники: висувають вимоги.
Однак Україна не планує "миритися з таким державним бандитизмом". Сибіга наголосив: усі, хто причетний до захоплення і утримання українських громадян як заручників, будуть притягнуті до відповідальності.
Ми залишаємо за собою право вжити відповідних заходів, зокрема запровадити санкції та інші обмежувальні заходи,
– написав Андрій Сибіга.
Він підкреслив, що Київ вкотре вимагає від Будапешта припинити втягувати Україну у свою внутрішню політику та виборчу кампанію. Зокрема країна очікує рішучої реакції від партнерів.
Також Україна планує зібрати іноземний дипломатичний корпус у Міністерстві закордонних справ України:
- щоб поінформувати про неприйнятні дії Угорщини;
- спростувати абсурдні звинувачення;
- закликати до підтримки у вимозі притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо! Влада Угорщини захопила в заручники сімох громадян України у Будапешті. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ 6 березня. Семеро осіб є співробітниками державного Ощадбанку, які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною.
Що ще слід знати про події?
- Обсяг цінностей, які знаходились у викрадених автівках, становить 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота. Такі цифри назвав Національний банк України.
- Угорщина наразі підозрює, що через її територію Україна значні обсяги готівки та золота, які можуть належати "українській військовій мафії". Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто наразі вимагає пояснень від України.