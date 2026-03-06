Чи може Україна ввести санкції проти Угорщини?

Таку заяву зробив у п’ятницю, 6 березня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Читайте також Українців попереджають про небезпеку перебування в Угорщині

Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України Політичні заяви угорських посадовців сьогодні вранці свідчать, що затримання семи громадян України в Будапешті було частиною шантажу та виборчої кампанії Угорщини. Особливо показовим став оприлюднений сьогодні вранці перелік вимог Орбана до України. Саме так зазвичай відбувається після того, як людей беруть у заручники: висувають вимоги.

Однак Україна не планує "миритися з таким державним бандитизмом". Сибіга наголосив: усі, хто причетний до захоплення і утримання українських громадян як заручників, будуть притягнуті до відповідальності.

Ми залишаємо за собою право вжити відповідних заходів, зокрема запровадити санкції та інші обмежувальні заходи,

– написав Андрій Сибіга.

Він підкреслив, що Київ вкотре вимагає від Будапешта припинити втягувати Україну у свою внутрішню політику та виборчу кампанію. Зокрема країна очікує рішучої реакції від партнерів.

Також Україна планує зібрати іноземний дипломатичний корпус у Міністерстві закордонних справ України:

щоб поінформувати про неприйнятні дії Угорщини;

спростувати абсурдні звинувачення;

закликати до підтримки у вимозі притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо! Влада Угорщини захопила в заручники сімох громадян України у Будапешті. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ 6 березня. Семеро осіб є співробітниками державного Ощадбанку, які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною.

Що ще слід знати про події?