Про це повідомляє Національний банк України.

НБУ відреагував на інформацію про затримання інкасаторських автомобілів "Ощадбанку" та можливе незаконне утримання працівників банку на території Угорщини.

За даними "Ощадбанку", правоохоронці Угорщини затримали два інкасаторські авто – у них перебувало семеро працівників банку.

Наразі зв'язок із ними відсутній, а локація де їх утримують – невідома. Втім, за даними сигналу GPS, інкасаторські автомобілі можуть перебувати у центрі Будапешту біля однієї із силових структур Угорщини.

Водночас у НБУ наголосили, що бригади українського банку здійснювали планове перевезення великої суми іноземної валюти та цінностей з Австрії.

Інкасаторські бригади здійснювали чергове перевезення значного обсягу іноземної валюти та банківських металів відповідно до міжнародного контракту між Raiffeisen Bank International AG (Австрія) та АТ "ОЩАДБАНК". Вантаж був оформлений згідно з міжнародними правилами перевезень та чинними Європейськими митними процедурами,

– додали у НБУ.

Зверніть увагу! За даними "Ощадбанку", у вантажі інкасаторських автомобілів було 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.

Нацбанк закликав Угорщину негайно звільнити громадян України, надати офіційну причину їхнього затримання та надати інформацію про місцеперебування інкасаторських авто й вантажу.

Як відреагувало українське МЗС?