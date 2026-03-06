Про це повідомили в українському МЗС. Розповідаємо, що відомо на цей момент.
Дивіться також Сіярто показав двох полонених військових ЗСУ, яких звільнила Росія: як відреагували в Україні
Скандал в Угорщині – там захопили українські інкасаторські машини: що відомо?
Після півночі 6 березня стало відомо про надзвичайний міжнародний інцидент. У Міністерстві закордонних справ України проінформували, що Угорщина захопила інкасаторські автомобілі державного українського "Ощадбанку", які перевозили валюту та цінності з Австрії.
Це сталося у Будапешті, і семеро громадян України, які перебували в авто, стали фактично заручниками. Ба більше, в якому вони стані та що з ними загалом – досі невідомо, зв'язку з людьми немає.
Фактично, йдеться про те, що Угорщина взяла заручників та викрала гроші. Якщо це та "сила", про яку сьогодні казав пан Орбан, то це сила злочинної банди,
– заявив глава відомства Андрій Сибіга.
Уряд вже надіслав офіційну ноту з вимогою негайного звільнення громадян України. І планує звернення до ЄС задля кваліфікації незаконних дій Угорщини – "захоплення заручників та пограбування".
Зверніть увагу! "Ощадбанк" пише, що авто інкасаторської служби, відповідно до даних GPS сигналу, стоять у центрі Будапешта поблизу однієї з силових структур Угорщини. У вантажі були 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота. Перевезення виконували у рамках міжнародної угоди з "Райффайзен Банк Австрія".
Що передувало інциденту у Будапешті?
- Удень 5 березня президент України пожартував, що ЗСУ можуть "зателефонувати" Віктору Орбану. Володимир Зеленський так відреагував на блокування угорцями допомоги Україні від Європи. Він висловив сподівання, що жоден окремий представник Європейського Союзу не стане перешкоджати виділенню 90 мільярдів або хоча б першого траншу з цієї суми.
- В Угорщині на це була активна реакція. Прем'єр Віктор Орбан заявив, що "погрози президента Зеленського стосуються не мене, він погрожує Угорщині". Глава МЗС Петер Сіярто чомусь вирішив, що Зеленський "погрожує вбити прем'єр-міністра країни-члена НАТО".А лідер опозиції Петер Мадяр сказав, що "жоден угорець не може бути об'єктом погроз з боку іноземного державного лідера".