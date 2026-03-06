Про це повідомили в українському МЗС. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Скандал в Угорщині – там захопили українські інкасаторські машини: що відомо?

Після півночі 6 березня стало відомо про надзвичайний міжнародний інцидент. У Міністерстві закордонних справ України проінформували, що Угорщина захопила інкасаторські автомобілі державного українського "Ощадбанку", які перевозили валюту та цінності з Австрії.

Це сталося у Будапешті, і семеро громадян України, які перебували в авто, стали фактично заручниками. Ба більше, в якому вони стані та що з ними загалом – досі невідомо, зв'язку з людьми немає.

Фактично, йдеться про те, що Угорщина взяла заручників та викрала гроші. Якщо це та "сила", про яку сьогодні казав пан Орбан, то це сила злочинної банди,

– заявив глава відомства Андрій Сибіга.

Уряд вже надіслав офіційну ноту з вимогою негайного звільнення громадян України. І планує звернення до ЄС задля кваліфікації незаконних дій Угорщини – "захоплення заручників та пограбування".

Зверніть увагу! "Ощадбанк" пише, що авто інкасаторської служби, відповідно до даних GPS сигналу, стоять у центрі Будапешта поблизу однієї з силових структур Угорщини. У вантажі були 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота. Перевезення виконували у рамках міжнародної угоди з "Райффайзен Банк Австрія".

Що передувало інциденту у Будапешті?