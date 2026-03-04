Про це повідомив президент країни-агресорки під час зустрічі з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто у Москві, пишуть росЗМІ.

Що відомо про передачу полонених?

Під час зустрічі з Петером Сіярто у Москві Володимир Путін заявив, що двох військовополонених, які воювали у складі ЗСУ та мають подвійне громадянство – України та Угорщини – буде звільнено.

За словами Путіна, обидва чоловіки нібито були "примусово мобілізовані". Він також зазначив, що угорська сторона зможе забрати їх літаком, на якому Сійярто прибув до Москви, та повернути до Будапешта.

Російські державні агентства цитують слова Путіна про те, що відповідне прохання раніше озвучував прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

За повідомленнями російських ЗМІ, Сійярто також порушував тему закарпатських угорців, які служать у лавах Збройних сил України. Російська сторона використала цю тему для заяв про нібито примусову мобілізацію.

Водночас офіційний Київ раніше неодноразово наголошував, що мобілізаційні заходи відбуваються відповідно до українського законодавства, а громадяни з подвійним громадянством підлягають призову як громадяни України.

Для чого ще Сіярто приїхав до Москви?

Зустріч у Кремлі не обмежилася лише питанням військовополонених. Сторони також обговорили:

енергетичну співпрацю;

постачання російського газу до Угорщини;

питання енергетичної безпеки в Європі;

двосторонні політичні відносини.

Угорщина залишається однією з небагатьох країн ЄС, яка зберігає активний політичний діалог із Москвою після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Будапешт неодноразово виступав із закликами до припинення вогню та переговорів, а також критикував частину санкційної політики Євросоюзу.