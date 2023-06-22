Угорщина все ще не надає Україні детальної інформації та доступу до восьми військовополонених, про передачу яких за спиною Києва домовилися РПЦ та Будапешт. Про становище українських військових в Угорщині у прямому ефірі телемарафону розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, передає 24 Канал.

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Українські військові досі у становищі полонених

Уповноважений з прав людини розповів, що у фактичному полоні в Угорщині залишаються 8 українських військових.

Перш за все працюють наші дипломати. Ми дійсно намагаємося встановити контакт з вісьмома колишніми військовополоненими, громадянами України. Ми знаємо, де вони перебувають, та ми не розуміємо позицію Угорщини,

– повідомив Лубінець.

Він також наголосив, що у військових відібрали мобільні телефони, які ті спочатку отримали для того, щоб зв'язатися з рідними, і українські воїни все ще не можуть контактувати з київськими дипломатами. Та Дмитро Лубінець повідомив, що родичам деяких полонених вдалося приїхати до них. Втім, українській стороні невідомо, як відбувалося спілкування та скільки воно тривало.

"Знову ж таки, нам невідомо, чому громадяни України, перебуваючи на території Угорщини, фактично залишаються у становищі військовополонених", – заявив він.

Зверніть увагу! Україні вдалося повернути трьох військовополонених з Угорщини. Це сталося 20 червня, і наразі військовим надають усю необхідну підтримку і допомогу.

Угорщина порушила гуманітарне право

Також уповноважений з прав людини переконаний, що Угорщина порушила гуманітарне право, забравши полонених з території Росії. Він заявив, що навіть якщо у Будапешта були "гуманітарні підстави" на такі дії, перш за все він мав повідомити про них Україну.

Окрім того, Угорщина мусила проінформувати про передачу полонених Міжнародний комітет Червоного Хреста. Лубінець повідомив, що керівник місії МКЧХ в Україні не отримував жодних сповіщень про дії Будапешта. Червоному Хресту про передачу військових стало відомо вже з публічних каналів.

Росія просуває наратив, що вона начебто передала Угорщині військових. За словами Лубінця, такі заяви – ІПСО, спрямовані на дискредитацію влади України та її координаційного штабу. Російська пропаганда намагається поширити інформацію про те, що окупанти готові віддавати полонених, мовляв, немає ініціативи Києва.

Як людина, яка безпосередньо бере участь у діяльності координаційного штабу, я можу підтвердити, що з боку України постійно відбуваються нові ініціативи, відбувається передача списків, і ми постійно наголошуємо на тому, що ми хочемо провести великі обміни,

– наголосив Лубінець.

Наостанок він наголосив, що Україна прагне повернути усіх військовополонених з території Росії.

Передача українських полонених Угорщині: що відомо