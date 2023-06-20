За словами речника уряду Угорщини Золтана Ковача, українські військові начебто самі хотіли приїхати в Угорщину. І так зване "звільнення" буцімто відбулося "з власної волі українців".

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"Тепер вони – вільні люди"

Також в уряді Угорщини відповіли на закид України про недопуск дипломатів до 11 військових, які раніше перебували в російському полоні. На початку червня українці неочікувано опинилися в Угорщині.

Ковач переконує, вони" більше не відстежують їхнє пересування". Натомість більшість з українських військових нібито має угорське громадянство, а решта "набула статусу біженців".

Тепер вони є вільними людьми, які можуть залишатися в Угорщині або можуть залишити Угорщину будь-коли за власним бажанням,

– наголосив речник уряду Угорщини.

Зауважимо! 19 червня в МЗС України заявили, що умови перебування в Угорщині переданих їй з Росії українських полонених не дозволяють говорити про їхній вільний статус, і угорська сторона не йде на конструктивний діалог з Києвом у цьому питанні.

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