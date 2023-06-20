По словам представителя правительства Венгрии Золтана Ковача, украинские военные якобы сами хотели приехать в Венгрию. И так называемое "освобождение" произошло "по собственной воле украинцев".
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"Теперь они – свободные люди"
Также в правительстве Венгрии ответили на упрек Украины о недопуске дипломатов к 11 военным, ранее находившихся в русском плену. В начале июня украинцы неожиданно оказались в Венгрии.
Ковач убеждает, они "больше не отслеживают их передвижение". В то же время большинство из украинских военных якобы имеют венгерское гражданство, а остальные "приобрели статус беженцев".
Теперь они являются свободными людьми, которые могут оставаться в Венгрии или могут покинуть Венгрию когда-либо по собственному желанию,
– подчеркнул представитель правительства Венгрии.
Что известно об украинских военнопленных в Венгрии
- В начале июня появилась информация, что Россия передала Венгрии украинских пленных. Возмутительно, что эта инициатива прошла без участия Киева.
- Впоследствии уполномоченный по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко поделился деталями этой ситуации. Он сообщил, что в Венгрии действительно находятся 11 пленных защитников. Украина уже знает имена и фамилии военных, а также маршрут по которому их перевезли в Венгрию. Об этом сообщили родственникам и правоохранительным органам.
- Журналисты из Free Europe поделились деталями этой ситуации. В венгерских властях убеждают, что не знали об этой инициативе. Этим якобы занимался исключительно вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен. Там утверждают, что ни в МИДе, ни в канцелярии премьер-министра не знали об этой ситуации. Такая секретность Шемьена якобы вызвала серьезное возмущение в правительстве.