По словам представителя правительства Венгрии Золтана Ковача, украинские военные якобы сами хотели приехать в Венгрию. И так называемое "освобождение" произошло "по собственной воле украинцев".

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"Теперь они – свободные люди"

Также в правительстве Венгрии ответили на упрек Украины о недопуске дипломатов к 11 военным, ранее находившихся в русском плену. В начале июня украинцы неожиданно оказались в Венгрии.

Ковач убеждает, они "больше не отслеживают их передвижение". В то же время большинство из украинских военных якобы имеют венгерское гражданство, а остальные "приобрели статус беженцев".

Теперь они являются свободными людьми, которые могут оставаться в Венгрии или могут покинуть Венгрию когда-либо по собственному желанию,

– подчеркнул представитель правительства Венгрии.

Заметим! 19 июня в МИД Украины заявили, что условия пребывания в Венгрии переданных ей из России украинских пленных не позволяют говорить об их свободном статусе, и венгерская сторона не идет на конструктивный диалог с Киевом по этому вопросу.

Что известно об украинских военнопленных в Венгрии