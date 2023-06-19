В эфире телемарафона министр иностранных дел отметил, что наши защитники попали в Венгрию во время тайной операции. По словам Дмитрия Кулебы, ее официально организовывали представительство Мальтийского ордена в Венгрии, а также Русская православная церковь, передает 24 Канал.

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Доступ к защитникам ограничен

Глава МИД Украины добавил, что наше государство знает о вовлечении "других игроков". Речь не только о представителях Венгрии.

Нам рассказывают, что эти люди свободны делать что хотят. По сути это не так, они находятся под контролем и даже встречи с родственниками очень дозированы. Консула, посла не впускают к ним, несмотря на наши настойчивые требования,

– отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что в министерстве используют все возможные рычаги. Делают все для того, чтобы получить доступ к гражданам Украины и вернуть их домой.

Кроме того, представители нашей страны поддерживают связь с родными и близкими пленных. Их максимально поддерживают в "этот сложный момент".

Кому выгодно удерживать украинцев в Венгрии

Там была одна простая цель: Орбан должен был показать венграм и в Венгрии, и за пределами Венгрии, что он – их единственный защитник. Вся эта операция была реализована в политических интересах одного человека,

– подчеркнул Кулеба.

Напомним, что накануне уполномоченный по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко поделился другими деталями. Он подтвердил пребывание 11-ти защитников Украины на территории Венгрии.

"Благодаря слаженной работе команды Уполномоченного было установлено, что на территории Венгрии в настоящее время находится 11 защитников Украины, которых страна-агрессор содержала в качестве военнопленных", – отметил он.