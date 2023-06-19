Там подчеркнули, что Венгрии следует объяснить свою роль в освобождении украинских военнопленных из России и коммуникации по этому вопросу с Киевом. Об этом заявил спикер Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.
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"Что касается Венгрии, ее власть должна объяснить детали и свое участие в освобождении украинских граждан, удерживаемых Россией как военнопленных, а также коммуникацию Венгрии по этому вопросу с украинскими властями", – сказал Стано.
Он также отметил, что Россия должна придерживаться своих обязательств за международным гуманитарным правом и обеспечить гуманное обращение с военнопленными при любых обстоятельствах в соответствии с Женевскими конвенциями и не подвергать их жизни опасности.
Что известно об украинских военнопленных в Венгрии
- 19 июня в МИД Украины заявили, что условия пребывания в Венгрии переданных ей из РФ украинских пленных не позволяют говорить об их свободном статусе, и венгерская сторона не идет на конструктивный диалог с Киевом в этом вопросе.
- В то же время в администрации Орбана заявили, что якобы сообщали Киеву о передаче Венгрии украинских военнопленных, когда это произошло, и что они перестали быть пленными с тех пор, как прибыли в Венгрию.
- Украина уже знает имена и фамилии военных, а также маршрут по которому их перевезли в Венгрию. Об этом сообщили родственникам и правоохранительным органам.
- Неофициально появлялась информация, что освобождение одиннадцати украинских военнопленных и их перевозка в Венгрию могли быть личной инициативой вице-премьера Жолта Шемьена, о которой не знал больше никто в правительстве.