Многие бойцы, освобожденные из плена, получили тяжелые ранения и большую потерю веса. Всех воинов отправили на реабилитацию.

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Сколько украинцев удалось вернуть с 24 февраля

Президент Владимир Зеленский опубликовал трогательные карды с обмена. Защитники, очутившись на родной земле, плакали от счастья и обнимались.

Щемящие кадры возвращения защитников из плена: смотрите видео

Каждый раз, когда возвращаем наших людей из русского плена, помним о фундаментальной цели: никого своего, ничего украинского врага не оставим,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что после 24 февраля 2022 Украина вернула из плена 2526 украинцев и украинок.

"Обо всех помним, каждого и каждую ищем, всех должны вернуть. И вернем!" – добавил президент.

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