Многие бойцы, освобожденные из плена, получили тяжелые ранения и большую потерю веса. Всех воинов отправили на реабилитацию.
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Сколько украинцев удалось вернуть с 24 февраля
Президент Владимир Зеленский опубликовал трогательные карды с обмена. Защитники, очутившись на родной земле, плакали от счастья и обнимались.
Щемящие кадры возвращения защитников из плена: смотрите видео
Каждый раз, когда возвращаем наших людей из русского плена, помним о фундаментальной цели: никого своего, ничего украинского врага не оставим,
– подчеркнул глава государства.
Зеленский отметил, что после 24 февраля 2022 Украина вернула из плена 2526 украинцев и украинок.
"Обо всех помним, каждого и каждую ищем, всех должны вернуть. И вернем!" – добавил президент.
Очередной обмен пленными: самое главное
- В рамках последнего обмена удалось вернуть в Украину защитников "Азовстали", Бахмута, Мариуполя и острова Змеиный. В списке – воины ВСУ, Нацгвардии, а также пограничники.
- Среди них – 93 рядовых и сержанта и два офицера. Также удалось вернуть участников спецоперации, летевших на вертолете в окруженный Мариуполь, на "Азовсталь". Многие защитники находились в плену ранеными.
- В то же время, к российским воинам во время процедуры наведался командир Российского добровольческого корпуса Денис с позывным "Вайт Рекс". Он предложил оккупантам добровольно вступить в ряды добровольческого формирования. Неожиданно, один из пленных согласился "освобождать" Россию вместе с повстанцами.
- Добровольцем оказался Владислав Измайлов из Самары, ранее воевавший в рядах ППК "Вагнера". Он отказался от обмена и изъявил желание стать бойцом РДК. Пригожин заявил, что Измайлов "ответит за свое предательство смертью".