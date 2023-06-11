Глава РДК предложил оккупантам добровольно вступить в ряды добровольческого формирования. Неожиданно один из пленных согласился "освобождать" Россию вместе с повстанцами.
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Вагнеровец будет воевать против Путина
Добровольцем оказался Владислав Измайлов из Самары, ранее воевавший в рядах ЧВК "Вагнера". Он отказался от обмена и изъявил желание стать бойцом РДК.
После соответствующих проверок мы будем рады дать возможность воевать в наших рядах. Учитывая указ министра обороны РФ, мы предлагаем всем бойцам ЧВК "Вагнера" и других частных военизированных формирований, готовых бороться за новую Россию против кровавой стаи Путина, последовать примеру Владислава!
– говорится в сообщении.
Вагнеровец присоединился к РДК: смотрите видео
Реакция Пригожина
Владелец террористической организации Евгений Пригожин уже отреагировал на новость. Он, в частности, подтвердил, что Измайлов служил в ЧВК "Вагнера" и в ноябре был взят в плен.
Владислав Измайлов – предатель. И я уверен, что он понесет достойное наказание согласно традициям ЧВК "Вагенра". Я надеюсь, что мы найдем и убьем его в честном бою,
– сказал Пригожин.
Украина возвращает своих людей домой: главное
- 11 июня Украине удалось совершить очередной обмен военнопленными. Из российского плена вернулись 95 военнослужащих.
- В Координационном штабе отмечают, что в рамках этого обмена удалось вернуть: 51 представителя ВСУ (в том числе 15 терроборонцев), 29 нацгвардейцев, 11 пограничников, 4 военных моряков.
- В общей сложности из плена удалось освободить защитников Мариуполя и острова Змеиный, ЧАЭС и защитников Донбасса. Есть также защитники Харьковского, Запорожского, Херсонского, Луганского и Сумского направлений.
- Четверо защитников вернулись с тяжелыми ранениями, а один боец имеет существенную потерю веса (30 килограммов), также есть военные с осложнением болезней
- Таким образом, за время полномасштабной войны Украине удалось вернуть из российского плена 2525 украинцев.