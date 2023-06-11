Об этом рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак. По его словам, многие бойцы были ранены.

К теме Как получить консультацию родным пленных: открылся важный центр помощи

Украина вернула еще 95 бойцов

Ермак рассказал, что очередной обмен пленными состоялся 11 июня.

Возвращаем домой 95 наших людей. В списке – воины ВСУ, Нацгвардии и пограничники. Среди них – 93 рядовые и сержанты и два офицера. К своим семьям едут, в частности, пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники "Азовстали",

– отметил глава Офиса Президента.

Украинские герои вернулись из плена: видео

Также удалось вернуть участников спецоперации, летевших на вертолете в окруженный Мариуполь, на "Азовсталь". Многие защитники находились в плену ранеными.

"Продолжаем выполнять задачу Президента Украины Владимира Зеленского "вернуть всех". Я благодарен нашей команде, Координационному штабу по обращению с военнопленными за работу 24/7. Она будет продолжаться до того дня, когда в Украину вернется последний пленный украинец. Слава Украине", – подытожил Ермак.

Украина вернула еще 95 защитников / Фото Андрея Ермака и КШВОВ

Стоит прочесть Сначала был побег, а затем переправка в Украину: нардеп раскрыл детали освобождения морпехов

Семеро получили тяжелые ранения

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что среди освобожденных военных:

51 представитель ВСУ, в том числе 15 тероборонцев,

29 нацгвардейцев,

11 пограничников,

4 военных моряка.

Все освобожденные на этот раз – мужчины.

"Обмен стал возможным благодаря сложным переговорам, которые проводит Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. В частности, удалось вернуть защитников, находившихся в плену у ЧВК "Вагнера" и подразделения "Ахмат", – говорится в сообщении.

Благодаря взаимодействию представителей Сил безопасности и обороны, правительства и команды Офиса Президента на этот раз из плена вернули:

защитников Мариуполя, в частности "Азовстали", и острова Змеиный;

пленных из ЧАЭС;

27 бойцов, защищавших Донецкое направление, из них 5 – из-под города Бахмут;

защитников Харьковского, Запорожского, Херсонского, Луганского и Сумского направлений.

Среди освобожденных украинцев трое имели статус "поиск личности". То есть Украина возвращает также защитников и защитниц, которые официально не были подтверждены врагом как пленные. Из неволи среди прочих вернулся военный музыкант 36 бригады, морпех. Семь освобожденных военнослужащих принимали участие в вертолетной миссии ГУР в оккупированный Мариуполь,

– сообщили в КШВОВ.

Среди возвращенных также:

четверо с тяжелыми ранениями;

один освобожденный с существенной потерей веса – 30 килограммов;

военные с осложнением болезней.

"Все они получат необходимую реабилитацию и встретятся с родными, которых не видели многие месяцы. Слава Украине!" – подытожили в КШВОВ.

Обратите внимание! Омбудсмен Дмитрий Лубинец недавно рассказал, что он совместно с Координационным штабом по обращению с военнопленными продолжает работать, чтобы каждый украинец, оказавшийся на территории оккупанта, вернулся домой. До сегодняшнего обмена удалось вернуть 2430 украинцев.