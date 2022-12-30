Недавно в Харькове открыли штаб для родных, которые ищут близких – там люди могут получить юридические и психологические консультации. Кроме того, стало известно, что начинает работу консультационная линия для родных пленных.
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Что известно о центре помощи родным пленных
Отметим, что это инициатива Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Он решил открыть новый телефонный номер консультационной линии.
Теперь у граждан появится больше возможностей получить консультацию по поводу пленных или пропавших без вести родных при особых обстоятельствах,
– отметили в ведомстве.
Следует сказать, что, в отличие от обычных GSM-линий, новые номера смогут принимать звонки даже в случае блекаута. Ранее в условиях длительного отсутствия электроснабжения обычные GSM-линии работали нестабильно, а значит, гражданам отчасти было сложно дозвониться в Коордштаб.
Теперь звонки на линию будут поступать через сеть Интернет с помощью двух каналов, в частности резервного через Starlink,
– подчеркнули в КШППВ.
В то же время там отметили, что Координационный штаб всегда готов предоставить исчерпывающую и компетентную информацию, касающуюся пленных или пропавших украинских защитников.
К теме центров помощи напомним, что после начала массированных обстрелов Россией критической инфраструктуры в Украине начали действовать Пункты несокрушимости. В таких местах люди могут согреться и зарядить мобильные телефоны.
Что нужно знать о Пунктах Несокрушимости, действующих по всей Украине / Картинка 24 Канала