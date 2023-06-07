Редакция 24 Канала адаптировала для украинских читателей колонку об изменении тона России, опубликованную на платформе для электронных публикаций Medium.

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Какие процессы происходят внутри России

В России происходит кое-что интересное. Первое – это осознание того, что война идет не очень хорошо. В Белгородской области бегают маленькие "синие человечки". Они используют танки, которые, кажется, "одолжили" у российской армии. Они также используют вертолеты с подобным происхождением.

Все это очень напоминает, что Москва делала в 2014 году, когда "зеленые человечки" вошли в Крым и на Донбасс. Тогда они обнаружили танки в шахтах. Пожалуй, в истории с Белгородщиной в местном магазине сельскохозяйственных товаров была распродажа танков.

Через несколько дней после этого депутат Госдумы Константин Затулин заявил о провале любой из целей так называемой "спецоперации". Затулин – представитель "Единой России", партии Путина.

Какие у нас были цели, официально заявленные в начале "военной операции"? Вы все помните – денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита страдавших все это время жителей "Донецкой и Луганской народных республик". По какому из этих пунктов мы добились результатов на сегодня? Ни по одному,

– возмущается Затулин.

Более того, по его мнению, некоторые цели так называемой "СВО" потеряли всякий смысл.

"Например, нейтралитет Украины. Какой смысл в этом требовании? Пока ни одного. Она не будет нейтральной, если будет продолжать существовать", – заявил Затулин.

Он также не сомневается, что Украина продолжит существовать, потому что получает поддержку со стороны Запада.

На что указывает изменение тона в Кремле

Автор колонки отмечает, что в России произошло изменение тональности. Смена риторики в России – "это лучшее признание того, что чего бы Россия ни пыталась достичь ей это не удастся".

Также на то, что в России дела обстоят не очень, указывает потребность в эвакуации приграничных районов. В частности, в Госдуме призвали правительство России как можно быстрее эвакуировать детей из всех граничащих с Украиной регионов.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина опубликовала соответствующее поручение, которое подписали и другие парламентарии. В документе депутаты объяснили, что в Белгородской области резко усилились обстрелы. Аналогичному риску подвергаются жители Брянской, Курской и Воронежской областей.

Эвакуация на войне не редкость, как пишет автор публикации. Однако она происходит внутри России, что осложнит Кремлю оправдание войны, даже если дезинформация будет расти.

Также эвакуация указывает, что война переросла на территорию России.

Автор колонки напоминает цитату спикера Кремля Дмитрия Пескова: "Путин был, есть и будет открыт для любых контактов для достижения целей России другими средствами, кроме так называемой "СВО".

"И что это, "СВО" идет не по плану, или как?", – задает риторический вопрос автор.

Вертикаль власти заинтересована только в своем выживании

Внимание автора привлекли "любые другие средства", которыми Россия якобы готова добиваться поставленных целей.

Реальность такова, что в данный момент вертикаль власти под угрозой. Это подводит меня к тому, как работает русская система. Верхушка обеспокоена выживанием вертикали власти. О простых россиянах никто не беспокоится,

– говорится в колонке.

В определенном смысле, как пишет автор, знать всегда заботилась только о своем выживании, когда простой народ был одноразовым. В подтверждение этого автор приводит кремлевские нарративы:

Путин готов "сдать" границу, главное – защитить Москву: что стоит за созданием новых военных округов в России;

на фоне неудач в Украине страна-агрессор вдруг решила "реформировать" армию, среди прочего, серьезно увеличив ее численность;

Впрочем, реализация этих планов уже вызывает сомнения как у рядовых россиян, так и непосредственно у оккупантов.

По словам автора, вертикаль готова к потере границы ради сохранения контроля над властью.

Несмотря на то, что целью войны было защитить границу от НАТО. Отказ от этих приграничных регионов, если это произойдет, сократит расстояние до Москвы примерно до сорока километров. Это поражение, но оно может стать своего рода победой. Именно так меняется нарратив,

– говорится в колонке.

Добровольцы отвлекают внимание российских сил

Автор статьи пишет о роли движения русских добровольцев в Белгородской области. Движение добровольцев создает серьезные проблемы для России.

В колонке говорится, что Россия больше не контролирует Шебекино в Белгородской области, а сопротивление местных жителей растет. В РДК заявляют, что цель их действий – оттянуть на себя войска из приграничных районов и фронта.

Кроме того, в РДК говорят, что белгородские власти никоим образом не помогли местным жителям в эвакуации. В момент, когда начались боевые действия, местное население начало хаотично бежать в Белгород.

На самом деле власти помогают жителям в эвакуации, но берут за это деньги.

Тот факт, что у повстанцев появилась оперативная база на территории самой России – имеет большое значение,

– отмечает автор и добавляет, что, скорее всего, проблемы системы будут расти.

Населённые пункты и деревни, расположенные непосредственно на границе, обстреливаются с помощью авиации и артиллерии, бронетехники русской армии.

"То, что Россия использует ту же тактику, не должно никого шокировать. У российской армии есть только один способ действовать: грубая сила. Это будет распространяться, поскольку россияне в приграничных регионах быстро узнают, что они одноразовые. Но есть небольшое изменение в нарративе. Время покажет, но, по моему мнению, эта гражданская война будет разрастаться", – резюмирует автор колонки.