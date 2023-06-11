Глава РДК запропонував окупантам добровільно вступити до лав добровольчого формування. Неочікувано, один із полонених погодився "визволяти" Росію разом з повстанцями.

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Вагнерівець воюватиме проти Путіна

Добровольцем виявився Владислав Ізмайлов з Самари, який раніше воював у лавах ПВК "Вагнера". Він відмовився від обміну і виявив бажання стати бійцем РДК.

Після відповідних перевірок ми будемо раді дати Владу можливість воювати в наших лавах. Беручи до уваги указ міністра оборони РФ, ми пропонуємо всім бійцям ПВК "Вагнера" та інших приватних воєнізованих формувань, які готові боротися за нову Росію проти кривавої зграї Путіна, наслідувати приклад Владислава!

– йдеться у повідомленні.

Вагнерівець долучився до РДК: дивіться відео

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