Украинские военные очень счастливы снова оказаться дома и на родной земле. Кстати интересно, что одного защитника Змеиного вернули из российского плена в день рождения.
Важно Украинский воин по возвращению из плена обнимает собачку: трогательное видео
Как состоялся обмен пленными
СБУ обнародовала эксклюзивные кадры возвращения в Украину 95 украинцев. Большинство из них – худощавые и неизвестно, что они пережили в российском плену.
Один из освобожденных защитников не смог сдержать слез, очутившись на родной земле.
Отметим, что Украина вернула 95 наших людей. В списке – воины ВСУ, Нацгвардии, а также пограничники. Среди них – 93 рядовых и сержанта и два офицера.
В свои семьи едут, в частности, пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники "Азовстали".
Кроме этого, также удалось вернуть участников спецоперации, летевших на вертолете в окруженный Мариуполь на "Азовсталь". Большинство защитников находились в плену ранеными.
Четверо защитников вернулись с тяжелыми ранениями, а один боец имеет значительную потерю веса (30 килограммов). К тому же есть военные с осложнением болезней.
Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными. Жизнь каждого украинца – самая высокая ценность!
– отметили в СБУ.
Возвращение украинских защитников: смотрите видео
Обмен пленными: последние новости
- 11 июня обмен стал возможным благодаря сложным переговорам, проводимым Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными. В частности, удалось вернуть находившихся в плену защитников, которые находились в ЧВК "Вагнера" и подразделения "Ахмат".
- Среди освобожденных украинцев трое имели статус "поиск личности". То есть Украина возвращает также защитников и защитниц, которые официально не были подтверждены врагом как пленные.
- Из неволи среди прочих вернулся военный музыкант 36-й бригады, морпех. Семь освобожденных военнослужащих принимали участие в вертолетной миссии ГУР в оккупированный Мариуполь.
- Недавно омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными продолжает работать, чтобы каждый украинец, оказавшийся на территории оккупанта, вернулся домой.
- До обмена 11 июня удалось вернуть 2 430 украинцев.