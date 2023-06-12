Украинские военные очень счастливы снова оказаться дома и на родной земле. Кстати интересно, что одного защитника Змеиного вернули из российского плена в день рождения.

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Как состоялся обмен пленными

СБУ обнародовала эксклюзивные кадры возвращения в Украину 95 украинцев. Большинство из них – худощавые и неизвестно, что они пережили в российском плену.

Один из освобожденных защитников не смог сдержать слез, очутившись на родной земле.

Отметим, что Украина вернула 95 наших людей. В списке – воины ВСУ, Нацгвардии, а также пограничники. Среди них – 93 рядовых и сержанта и два офицера.

В свои семьи едут, в частности, пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники "Азовстали".

Кроме этого, также удалось вернуть участников спецоперации, летевших на вертолете в окруженный Мариуполь на "Азовсталь". Большинство защитников находились в плену ранеными.

Четверо защитников вернулись с тяжелыми ранениями, а один боец имеет значительную потерю веса (30 килограммов). К тому же есть военные с осложнением болезней.

Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными. Жизнь каждого украинца – самая высокая ценность!

– отметили в СБУ.

Возвращение украинских защитников: смотрите видео

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