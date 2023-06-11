Руководитель КШВОВ Центрального региона Юлия Приймак обнародовала щемящее видео после обмена. Один из освобожденных защитников не смог сдержать слез, очутившись на родной земле.
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Военный обнимает собачку
На ролике видно, что освобожденный из плена защитник плачет, вернувшись в Украину. Вблизи воина находилась собачонка, которая не осталась без внимания военного. На радостях защитник обнял и поцеловал четырехлапого.
Военный обнимает собачку: смотрите видео
Обмен пленными: что известно
В Координационном штабе отмечают, что в рамках этого обмена удалось вернуть:
- 51 представителя ВСУ (в том числе 15 терроборонцев),
- 29 нацгвардейцев,
- 11 пограничников,
- 4 военных моряков.
Известно, что из неволи вернулся военный музыкант 36-й бригады, морпех. Кроме того, 7 освобожденных военнослужащих принимали участие в "вертолетной" миссии ГУР в оккупированный Мариуполь.
В общей сложности из плена удалось освободить защитников Мариуполя и острова Змеиный, ЧАЭС и защитников Донбасса. Есть также защитники Харьковского, Запорожского, Херсонского, Луганского и Сумского направлений.
Четверо защитников вернулись с тяжелыми ранениями, а один боец имеет существенную потерю веса (30 килограммов), также военные с осложнением болезней.