Руководитель КШВОВ Центрального региона Юлия Приймак обнародовала щемящее видео после обмена. Один из освобожденных защитников не смог сдержать слез, очутившись на родной земле.

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Военный обнимает собачку

На ролике видно, что освобожденный из плена защитник плачет, вернувшись в Украину. Вблизи воина находилась собачонка, которая не осталась без внимания военного. На радостях защитник обнял и поцеловал четырехлапого.

Военный обнимает собачку: смотрите видео

Важно! За время полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть из российского плена 2525 украинцев.

Обмен пленными: что известно

В Координационном штабе отмечают, что в рамках этого обмена удалось вернуть:

51 представителя ВСУ (в том числе 15 терроборонцев),

29 нацгвардейцев,

11 пограничников,

4 военных моряков.

Известно, что из неволи вернулся военный музыкант 36-й бригады, морпех. Кроме того, 7 освобожденных военнослужащих принимали участие в "вертолетной" миссии ГУР в оккупированный Мариуполь.

В общей сложности из плена удалось освободить защитников Мариуполя и острова Змеиный, ЧАЭС и защитников Донбасса. Есть также защитники Харьковского, Запорожского, Херсонского, Луганского и Сумского направлений.

Четверо защитников вернулись с тяжелыми ранениями, а один боец имеет существенную потерю веса (30 килограммов), также военные с осложнением болезней.