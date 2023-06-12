В министерстве внутренних дел сообщили, что у освобожденного из плена пограничника 11 июня день рождения. Воин защищал остров Змеиный.
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Сколько лет исполнилось защитнику
Сообщается, что имениннику в день обмена исполнилось 28 лет. Однако МВД пока держит имя воина в тайне.
Пограничника освободили из плена в его день рождения / Фото МВД Украины
Что известно об очередном обмене военнопленными
- В рамках последнего обмена удалось вернуть в Украину защитников "Азовстали", Бахмута, Мариуполя и острова Змеиный. В списке – воины ВСУ, Нацгвардии, а также пограничники.
- Среди них – 93 рядовых и сержанта и два офицера. Также удалось вернуть участников спецоперации, летевших на вертолете в окруженный Мариуполь, на "Азовсталь". Многие защитники находились в плену ранеными.
- В то же время, к российским воинам во время процедуры наведался командир Российского добровольческого корпуса Денис с позывным "Вайт Рекс". Он предложил оккупантам добровольно вступить в ряды добровольческого формирования. Неожиданно, один из пленных согласился "освобождать" Россию вместе с повстанцами.
- Добровольцем оказался Владислав Измайлов из Самары, ранее воевавший в рядах ППК "Вагнера". Он отказался от обмена и изъявил желание стать бойцом РДК. Пригожин заявил, что Измайлов "ответит за свое предательство смертью".