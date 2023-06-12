В министерстве внутренних дел сообщили, что у освобожденного из плена пограничника 11 июня день рождения. Воин защищал остров Змеиный.

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Сколько лет исполнилось защитнику

Сообщается, что имениннику в день обмена исполнилось 28 лет. Однако МВД пока держит имя воина в тайне.

Пограничника освободили из плена в его день рождения / Фото МВД Украины

Что известно об очередном обмене военнопленными