У міністерстві внутрішніх справ повідомили, що у звільненого з полону прикордонника 11 червня день народження. Воїн захищав острів Зміїний.

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Скільки років виповнилося захиснику

Повідомляється, що імениннику у день обміну виповнилося 28 років. Однак МВС поки що тримає ім'я воїна у таємниці.

Прикордонника визволили з полону у його день народження / Фото МВС України

Що відомо про черговий обмін військовополоненими