В ефірі телемарафону міністр закордонних справ зазначив, що наші захисники потрапили до Угорщини під час таємної операції. За словами Дмитра Кулеби, її офіційно організовували представництво Мальтійського ордена в Угорщині, а також Російська православна церква, передає 24 Канал.

Читайте також Українські полонені в Угорщині: в Єврокомісії вимагають пояснень від Будапешта

Доступ до захисників обмежений

Очільник МЗС України додав, що наша держава знає про залученість "інших гравців". Мовиться не лише про представників Угорщини.

Нам розказують, що ці люди – вільні робити що хочуть. Насправді це не так, вони перебувають під контролем і навіть зустрічі з родичами вкрай дозовані. Консула, посла не впускають до них, попри наші наполегливі вимоги,

– зазначив Кулеба.

Він наголосив, що у міністерстві залучають всі можливі важелі. Роблять все для того, щоб отримати доступ до громадян України та повернути їх додому.

Крім того, представники нашої країни підтримують зв'язок з рідними та близькими полонених. Їх максимально підтримують у "цей складний момент".

Кому вигідно утримувати українців в Угорщині

Там була одна проста мета: Орбан мав показати угорцям і в Угорщині, і поза межами Угорщини, що він – їхній єдиний захисник. Уся ця операція була реалізована в політичних інтересах однієї людини,

– наголосив Кулеба.

Нагадаємо, що напередодні уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко поділився іншими деталями. Він підтвердив перебування 11 захисників України на території Угорщини.

"Завдяки злагодженій роботі команди Уповноваженого було встановлено, що на території Угорщини на даний час знаходиться 11 захисників України, яких країна-агресор утримувала як військовополонених", – зазначив він.