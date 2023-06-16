Уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко поділився деталями. Він зазначив, що 11 полонених захисників дійсно утримують на території Угорщини.
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Про захисників зібрали усі необхідні дані
Власне, збір і аналіз інформації про зниклих безвісти під час воєнних дій – один з пріоритетних напрямків діяльності Котенка.
Завдяки злагодженій роботі команди Уповноваженого було встановлено, що на території Угорщини на даний час знаходиться 11 захисників України, яких країна-агресор утримувала як військовополонених,
– зазначив він.
Зараз відомі імена та прізвища наших захисників. Також доступна інформація щодо маршруту, яким їх транспортували до Угорщини. Про те, що герої у полоні, повідомили родичів, а також відповідні правоохоронні органи.
Зверніть увагу, що досі про 7 з 11 військових, чиє місце утримання вдалося встановити, не було абсолютно жодної інформації.
Вони продовжать обліковуватися як зниклі безвісти за особливих обставин в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Їх звідти викреслять лише тоді, коли захисники потраплять до України.
Увага! За цими номерами телефонів ви можете повідомити про зниклих безвісти у будні дні:
- гаряча лінія: 0 800 339 247,
- особистий номер Уповноваженого: (099) 792-01-26.
Прем'єр і МЗС Угорщини нічого не знали
- Журналісти Free Europe повідомили, що Жолт Семєн, віцепрем'єр Угорщини, особисто домовлявся з РПЦ. Тому про це не знали ані у МЗС, ані в канцелярії прем'єр-міністра. Власне, це викликало серйозне обурення в уряді країни.
Усі чотири наших джерела в унісон заявили: усе звільнення відбулося під одноосібним наглядом Жолта Сем'єна, ніхто не був ініційований урядом, який інакше відповідав би за підготовку та організацію такого дипломатично надзвичайно чутливого кроку за участю трьох країн,
– кажуть у виданні.
- Джерела повідомили, що глава РПЦ в Угорщині митрополит Іларіон Алфєєв спочатку повідомив державного секретаря у справах церкви канцелярії прем'єр-міністра Міклоша Солтеша. Довірена особа російського патріарха Кирила сповістила, що існує можливість такої процедури.
- Журналісти також зазначають, що лідер російської церкви у цьому питанні не міг діяти без схвалення уряду Росії.