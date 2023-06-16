Російські загарбники вкотре скоюють воєнний злочин, влаштувавши публічне "судилище". Воно проходило 15 червня у Ростові-на-Дону.

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Особи "підсудних" азовців встановлюють

Представниця Асоціації родин захисників "Азовсталі" Євгенія Синельник повідомила, що особи азовців, яких засудили росіяни, ще встановлюються. Проте є вже випадки, коли рідні впізнають своїх близьких. Разом з тим, поки що не вдається підтвердити чи спростувати заяви AP, що "судилище" влаштували й над жінками, які куховарили в "Азові".

Є вже випадки конкретні – рідні упізнають своїх близьких,

– заявила Синельник.

Окрім того, правозахисники "Центру громадянських свобод" заявили, що серед підсудних є і кілька цивільних. Про це правозахисникам заявили рідні, які упізнали своїх близьких.

Олександра Матвійчук, голова "Центру громадянських свобод" в ефірі телемарафону підтвердила, що серед підсудних опинилися цивільні. Вона наголосила, що цивільних людей взагалі не мали права затримувати без підстав і так довго утримувати, щоб з'ясувати, чи становлять вони небезпеку. Матвійчук наголосила, що цей факт є ще одним злочином.

З міркувань безпеки у "Центрі" не стали називати кількість засуджених цивільних. Разом з тим, вона повідомила, що деяких із них затримували просто біля їх будинків.

Росія вкотре скоїла воєнний злочин

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International засудила Росію за те, що вона влаштувала "судилище" над бійцями "Азову". Такий "суд" – є воєнним злочином.

Росія віддала під суд понад 20 бійців полку Збройних сил України "Азов" за свавільними звинуваченнями в членстві в "терористичній організації". Позбавлення військовополонених права на справедливий суд є воєнним злочином. Так само, як катування або нелюдське поводження з військовополоненими,

– наголосили в Amnesty International.

"Судилище" над азовцями: коротко