Российские захватчики в очередной раз совершают военное преступление, устроив публичное "судилище". Оно проходило 15 июня в Ростове-на-Дону.

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Личности "подсудимых" азовцев устанавливают

Представитель Ассоциации семей защитников "Азовстали" Евгения Синельник сообщила, что лица азовцев, осужденных россиянами, еще устанавливаются. Однако есть уже случаи, когда родные узнают своих близких. Вместе с тем, пока не удается подтвердить или опровергнуть заявления AP, что "судилище" устроили и над женщинами, которые готовили еду в "Азове".

Есть уже случаи конкретные – родные узнают своих близких,

– заявила Синельник.

Кроме того, правозащитники "Центра гражданских свобод" заявили, что среди подсудимых есть и несколько гражданских. Об этом правозащитникам заявили родные, опознавшие своих близких.

Александра Матвийчук, глава "Центра гражданских свобод" в эфире телемарафона подтвердила, что среди подсудимых оказались гражданские. Она подчеркнула, что гражданских людей вообще не имели права задерживать без оснований и так долго содержать, чтобы выяснить, представляют ли они опасность. Матвийчук подчеркнула, что этот факт является еще одним преступлением.

Из соображений безопасности в "Центре" не стали называть количество осужденных гражданских. Вместе с тем она сообщила, что некоторых из них задерживали прямо возле их домов.

Россия в очередной раз совершила военное преступление

Международная правозащитная организация Amnesty International осудила Россию за то, что она устроила "судилище" над бойцами "Азова". Такой "суд" является военным преступлением.

Россия отдала под суд более 20 бойцов полка Вооруженных сил Украины "Азов" по произвольным обвинениям в членстве в "террористической организации". Лишение военнопленных права на справедливый суд является военным преступлением. Так же, как пытки или бесчеловечное обращение с военнопленными,

– отметили в Amnesty International.

"Судилище" над азовцами: коротко