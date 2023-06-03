Андрей Ермак рассказал в проекте "Год" Дмитрия Комарова, что обмен защитников "Азовстали" в сентябре 2022 года был очень знаковым и тяжелым. Ведь тогда нужно было все организовать, пишет 24 Канал.

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Ермак объяснил, что тогда необходимо было скоординировать наших турецких партнеров и договориться об этой формуле, что они гарантируют полностью их безопасность, что никаких провокаций не будет.

Это я делал напрямую с руководителем их (турецкой – 24 Канал) разведки,

– вспомнил Ермак.

Кроме того, Ермак объяснил, что был на связи с:

Василием Малюком – главой СБУ и Дмитрием Усовым – секретарем Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленным, которые также находились в Украине;

в Турции находился Денис Монастырский (покойный глава МВД), Кирилл Буданов (глава ГУР Минобороны Украины);

в Рияде (столице Саудовской Аравии) был Рустем Умеров – член украинской делегации на переговорах с Россией в начале полномасштабного вторжения;

в Польше находились сотрудники СБУ.

Сам этот день я хорошо помню. Он начался где-то в 6 утра (21 сентября 2022 года – 24 Канал). Все пошло немного не по плану, была задержка. Первая часть обмена, которая происходила на украинской территории, должна была состояться в районе обеда, а состоялась в 7 вечера,

– вспомнил Ермак.

По его словам, Василий Малюк, Дмитрий Усов приехали к месту и 5 часов никакой связи не было, никто не появлялся.

"В то же время известный политик (Виктор Медведчук – 24 Канал) находился в самолете в Польше. Была договоренность, что любое движение происходит только когда мы получим подтверждение, что наших ребят забрали в Турции", – рассказал глава Офиса Президента.

Когда в российский самолет приземлился в турецкой Анкаре, то россияне никого не допускали.

Безусловно, зная с кем мы имеем дело, я попросил Кирилла (Буданова – 24 Канал). Он подъехал. Вывели наших ребят. Там лица были закрыты и так далее. Открыли (лица – 24 Канал). Он мне всех сфотографировал,

– рассказал Ермак.

Только тогда украинская сторона была уверена, что это командиры "Азова". Глава ОП объяснил, что это было не зря. Ведь потом выяснилось, что задержка была потому, что командиров свозили из разных городов. И с одним где-то задержались на каком-нибудь пункте. Без этого человека обмен не состоялся бы.

"И только когда мы уже увидели ребят, которые пришли в зал в аэропорту Анкары, только тогда все это закончилось ориентировочно в 12 ночи", – подытожил Ермак.

Кратко об обмене бойцов "Азова"