Об этом глава государства сообщил во время ночного обращения, сообщает 24 канал. Зеленский подчеркнул, что отдать медведчука за настоящих воинов – не жалко.
Также Обмен Медведчука ни на что не повлияет, – СБУ
Сначала за медведчука предлагали отдать 50 воинов
Владимир Зеленский рассказал, что за кума путина российская сторона сначала предлагала 50 украинских героев. Однако в результате переговоров число военнослужащих, на которых обменяли медведчука, выросло до 200. Хотя президент отметил, что Украина вернула больше, ведь среди освобожденных есть медик Яна Мамонова, которая на 9 месяце беременности.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Виктор Медведчук прошел все необходимые следственные действия, а Украина получила все необходимые показания для установления справедливости в рамках уголовных производств.
Главное о возвращении украинских героев из российского плена
В мае 2022 г. защитники завода "Азовсталь" выполнили приказ, сложили оружие и вышли с территории завода. Так они оказались в руках оккупантов. После этого состоялся первый обмен пленными, в результате которого в Украину вернулись 144 тяжелораненых бойца.
Вечером 21 сентября состоялся второй обмен, в рамках которого в Украину вернулись 215 украинских героев. Среди них:
- командир защитников "Азовстали" Денис Прокопечно с позывным "Редис";
- Сергей Волынский – исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты;
- Святослав "Калина" Паламар;
- Екатерина Полищук с позывным "Пташка",
- защитник Михаил Дианов,
- медик Марьяна Мамонова, которая уже на 9 месяце беременности,
- начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин,
- полицейский из Мариуполя Святослав Ермолов,
- Давид Касаткин с позывным "Химик",
- фотограф "Азоставли" Дмитрий Козацкий.
Владимир Зеленский уточнил, что вопрос возвращения боевых командиров был очень сложным – за 5 команд Украины передала России 55 предателей нашего государства.
Первые кадры с освобожденными украинскими героями: смотрите видео