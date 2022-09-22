Об этом глава государства сообщил во время ночного обращения, сообщает 24 канал. Зеленский подчеркнул, что отдать медведчука за настоящих воинов – не жалко.

Также Обмен Медведчука ни на что не повлияет, – СБУ

Сначала за медведчука предлагали отдать 50 воинов

Владимир Зеленский рассказал, что за кума путина российская сторона сначала предлагала 50 украинских героев. Однако в результате переговоров число военнослужащих, на которых обменяли медведчука, выросло до 200. Хотя президент отметил, что Украина вернула больше, ведь среди освобожденных есть медик Яна Мамонова, которая на 9 месяце беременности.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Виктор Медведчук прошел все необходимые следственные действия, а Украина получила все необходимые показания для установления справедливости в рамках уголовных производств.

Главное о возвращении украинских героев из российского плена

В мае 2022 г. защитники завода "Азовсталь" выполнили приказ, сложили оружие и вышли с территории завода. Так они оказались в руках оккупантов. После этого состоялся первый обмен пленными, в результате которого в Украину вернулись 144 тяжелораненых бойца.

Вечером 21 сентября состоялся второй обмен, в рамках которого в Украину вернулись 215 украинских героев. Среди них:

командир защитников "Азовстали" Денис Прокопечно с позывным "Редис";

Сергей Волынский – исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты;

Святослав "Калина" Паламар;

Екатерина Полищук с позывным "Пташка",

защитник Михаил Дианов,

медик Марьяна Мамонова, которая уже на 9 месяце беременности,

начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин,

полицейский из Мариуполя Святослав Ермолов,

Давид Касаткин с позывным "Химик",

фотограф "Азоставли" Дмитрий Козацкий.

Владимир Зеленский уточнил, что вопрос возвращения боевых командиров был очень сложным – за 5 команд Украины передала России 55 предателей нашего государства.

Первые кадры с освобожденными украинскими героями: смотрите видео