Про це глава держави повідомив під час нічного звернення, повідомляє 24 канал. Зеленський наголосив, що віддати медведчука за справжніх воїнів – не шкода.

Зверніть увагу Обмін Медведчука ні на що не вплине, – СБУ

Спершу за медведчука пропонували віддати 50 воїнів

Володимир Зеленський розповів, що за кума путіна російська сторона спершу пропонувала 50 українських героїв. Однак у результаті переговорів число військовослужбовців, на яких обміняли медведчука зросло до 200. Хоче президент зауважив, що Україна повернула більше, адже серед звільнених є медикиня Яна Мамонова, яка на 9 місяці вагітності.

Володимир Зеленський підкреслив, що віктор медведчук пройшов усі необхідні слідчі дії, а Україна отримала усі потрібні свідчення для встановлення справедливості у межах кримінальних проваджень.

Головне про повернення українських героїв з російського полону

У травні 2022 року захисники заводу "Азовсталь" виконали наказ, склали зброю та вийшли з території заводу. Так вони опинилися у руках окупантів. Після цього відбувся перший обмін полоненими, у результаті якого до України повернулися 144 важкопоранених бійців.

Увечері 21 вересня відбувся другий обмін, у межах якого до України повернулися 215 українських героїв. Серед них:

командир захисників "Азовсталі" Денис Прокопекно з позивним "Редіс";

Сергій Волинський – виконуючий обов'язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти;

Святослав "Калина" Паламар;

Катерина Поліщук з позивним "Пташка",

захисник Михайло Діанов,

медик Мар'яна Мамонова, яка вже на 9 місяці вагітності,

начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін,

поліцейський з Маріуполя Святослав Єрмолов,

Давид Касаткін з позивним "Хімік",

фотограф "Азоставлі" Дмитро Козацький.

Володимир Зеленський уточнив, що питання повернення бойових командирів було дуже складним – за 5 командирів Україна передала росії 55 зрадників нашої держави.

Перші кадри зі звільненими українськими героями: дивіться відео