Відповідну інформацію повідоми у телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко. Це трапилось під час обміну 21 вересня.

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Під час обміну звільнили Мар'яну Мамонову

Повідомляють, що медик Мар'яна Мамонова, яка потрапила в полон вагітною, теж серед звільнених сьогодні наших героїв,

– мовиться в повідомленні.

Буквально 17 вересня українці вимагали звільнити Мар'яну Мамонову з полону. Для цього в Києві організували акцію на підтримку полонених українських жінок.

Тоді Наталія Зварич, пригадувала, що Мар'яна не повинна перебувати у полоні, їй скоро народжувати.

В кінці вересня, початок жовтня. Ми виступаємо за те, щоб її дитинка народилась у мирній Україні,

– наголошувала жінка.

31-річна медик Мар'яна Мамонова дізналась про свою вагітність під час служби, перебуваючи під обстрілом у підвалі металургійного комбінату на "Азовсталі". Востаннє бачили її на відео з Оленівки.

21 вересня відбувся обмін полоненими

Пізно ввечері 21 вересня повідомили, що з полону вдалось повернути українських захисників. Відомо, що вдалось обміняти:

начальника патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна;

морський піхотинець Михайло Діанов, військовий з пораненою рукою на "Азовсталі", облетіла увесь світ;

а також фотограф "Азовсталі" Дмитро Козацький.



Захисників "Азовсталі" звільнили з російського полону / Фото "Оперативний ЗСУ"

Окрім того, з полону вдалось звільнити навіть командирів. Зокрема, додому повернулись захисники "Азовсталі":

Святослав Паламар – "Калина";

Сергій Волинський – "Волина";

Денис Прокопенко – "Редіс".

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