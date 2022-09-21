Відповідну інформацію повідоми у телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко. Це трапилось під час обміну 21 вересня.
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Під час обміну звільнили Мар'яну Мамонову
Повідомляють, що медик Мар'яна Мамонова, яка потрапила в полон вагітною, теж серед звільнених сьогодні наших героїв,
– мовиться в повідомленні.
Буквально 17 вересня українці вимагали звільнити Мар'яну Мамонову з полону. Для цього в Києві організували акцію на підтримку полонених українських жінок.
Тоді Наталія Зварич, пригадувала, що Мар'яна не повинна перебувати у полоні, їй скоро народжувати.
В кінці вересня, початок жовтня. Ми виступаємо за те, щоб її дитинка народилась у мирній Україні,
– наголошувала жінка.
31-річна медик Мар'яна Мамонова дізналась про свою вагітність під час служби, перебуваючи під обстрілом у підвалі металургійного комбінату на "Азовсталі". Востаннє бачили її на відео з Оленівки.
21 вересня відбувся обмін полоненими
Пізно ввечері 21 вересня повідомили, що з полону вдалось повернути українських захисників. Відомо, що вдалось обміняти:
- начальника патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна;
- морський піхотинець Михайло Діанов, військовий з пораненою рукою на "Азовсталі", облетіла увесь світ;
- а також фотограф "Азовсталі" Дмитро Козацький.
Захисників "Азовсталі" звільнили з російського полону / Фото "Оперативний ЗСУ"
Окрім того, з полону вдалось звільнити навіть командирів. Зокрема, додому повернулись захисники "Азовсталі":
- Святослав Паламар – "Калина";
- Сергій Волинський – "Волина";
- Денис Прокопенко – "Редіс".
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