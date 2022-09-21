Про це надвечір 21 вересня повідомили у низці телеграм-каналів. Згодом відповідну інформацію підтвердив тернопільський міський голова.

Приємні новини З полону обміняли кількох захисників "Азовсталі": серед них "Пташка" і глава поліції Маріуполя​

Рідні чекають Михайла вдома

Місцевому виданню "20 хвилин" вдалося вийти на зв'язок з чоловіком сестри військового – той вже встиг зідзвонитися з Михайлом. "Так, їх справді обміняли. Михайло вже на мирній території, але куди їх везуть – поки невідомо", – зазначив Юрій Лаврушко. За його словами, у Діанова – проблеми з рукою. Не вистачає 3 – 4 сантиметрів кістки, вона не зрослася.

Що відомо про Діанова

Михайло – с тарший сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ. Чоловік – родом з Тернополя, йому 42 роки. Відомим він став після публікацій фотографій Дмитра "Ореста" Козацького – він показав світові будні "Азовсталі". Зокрема – світлину з Діановим та металевою конструкцією на його руці.

Рідні Діанова востаннє спілкувалися з ним ще 18 квітня. Вони дізналися про поранення Михайла – кульові в обох ногах та роздроблену кістку правої руки. Мама військового, чекаючи сина з полону, почала збирати гроші на його лікування. Для цього жінка продавала власноруч сплетені іграшки.

Хто ще повернувся з полону 21 вересня

Офіційної інформації про кількість захисників, яких вдалося обміняти, наразі немає. Втім, вже відомі кілька імен звільнених військових.

Серед них – очільник маріупольської патрульної поліції Михайло Вершинін та його колега-правоохоронець Святослав Єрмолов.

та його колега-правоохоронець Святослав Єрмолов. Додому повернулася й Катерина Поліщук на псевдо "Пташка" – "голос" Азовсталі. Варто зауважити, що російські пропагандисти напередодні показали з нею інтерв'ю. Незламна дівчина трималася мужньо й говорила українською.

"голос" Азовсталі. Варто зауважити, що російські пропагандисти напередодні показали з нею інтерв'ю. Незламна дівчина трималася мужньо й говорила українською. Це не вкладається у голові, але росіяни протягом кількох місяців утримували у полоні й вагітну Мар'яну Мамонову. Жінка, якій скоро народжувати, тепер перебуває у безпеці.

Варте уваги – раніше Тайра розповіла про російський полон: дивіться відео