У ролику, який опублікували російські пропагандисти, "Пташка" розповіла, що була парамедиком, пише 24 канал. Із загарбниками наша захисниця спілкувалася українською.

Дізнайтесь більше Пташка зі сталі: що відомо про Катерину, яка співала у підземеллях "Азовсталі"

"Пташка" зізналася, що поїхала б у Маріуполь знову

Зауважимо, що пропагандисти вперше за 4 місяці опублікували інтерв'ю з Катериною. Як відомо, дівчина разом із захисниками Маріуполя у травні потрапила до російського полону з "Азовсталі".

На відео "Пташка", про яку досі не було інформації, – вціліла. Однак, коли саме було записано інтерв'ю, не відомо.

Пропагандисти майже не дали слово "Пташці", а додали брехливі титри. Щодо моментів зі словами Катерини, які потрапили в ролик, то вона зізналася, що шкодує про те, що на одному з відео нецензурно висловилася і їй соромно перед мамою.

Водночас "Пташка" сказала, що якби перед нею був вибір поїхати в Маріуполь ще раз, то вона б це зробила знову.

Що відомо про "Пташку" з "Азовсталі"

У середині травня українські захисники на "Азовсталі" отримали наказ припинити оборону Маріуполя та зберегти життя. Після цього з "Азовсталі" вийшло понад 2 тисячі українських захисників і захисниць, серед яких була й "Пташка".

Катерина Поліщук стала відомою після того, як декілька разів щемливо заспівала у стінах заводу "Азовсталь", який нещадно бомбардувала росія. Патріотичні пісні "Зродились ми великої години" та "Батько наш Бандера" у виконанні "Пташки" підкорили соцмережі за лічені години.

Дівчині всього 21 рік і вона з Тернопільщини. Після того, як "Пташка" потрапила в полон до росіян, про неї майже не було інформації.

Тільки наприкінці червня командир полку захисників Маріуполя Максим Жорін сказав, що з нею все нормально й "Пташка" повернеться разом із іншими українськими героїнями.

До уваги – українські воїни співають "Зродились ми великої години" у підземеллі "Азовсталі": дивіться відео