Про це 24 каналу розповів колишній командир полку "Азов" Максим Жорін. Він також зазначив, що стан захисниці "Азовсталі" в цілому – задовільний.
Важливо Десятки швидких та автобусів, рідні й волонтери: як зустрічали звільнених із полону захисників
З нею відносно все нормально, але дуже хочеться повернути її на підконтрольну Україні територію,
– говорить Жорін.
Окрема лінія перемовин ведеться, аби повернути додому всіх українських жінок із полону, також додав екскомандир полку.
95 оборонців "Азовсталі" вже на підконтрольній Україні території
З усіх звільнених з полону військових є 95 оборонців "Азовсталі", зокрема 43 бійці знаменитого полку, який захищав Маріуполь із 2014 року. Загалом вдалося звільнити:
- 59 бійців Національної гвардії;
- 30 – Військово-морських сил;
- 28 – Збройних Сил України;
- 17 – Державної прикордонної служби;
- 9 – Територіальної оборони;
- 1 – Національної поліції.
Серед них є 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених захисників виповнилось 65 років, а наймолодшому – 19.
Як відбувалася героїчна оборона Маріуполя
- Героїчні захисники Маріуполя утримували свої позиції у повному оточенні військ Росії майже 3 місяці. За цей час бійцям вдалося знищити орієнтовно 6 тисяч загарбників.
- Росіяни завдавали кількох десятків ударів на добу по заводу "Азовсталь", де перебували наші військові та мирні жителі. Серед іншого окупанти застосовували заборонені міжнародними договорами боєприпаси.
- Операція з порятунку заблокованих на "Азовсталі" українських бійців розпочалась 16 травня. 53 захисників, які мали важкі поранення, евакуювали та відвезли до медзакладу в тимчасово окупованому Новоазовську.
- За словами президента Володимира Зеленського, наразі в полоні перебувають понад 2,5 тисячі захисників, які боронили "Азовсталь". Вони – "публічні полонені", тому Росії невигідно застосовувати проти наших бійців тортури.
Повну розмову із Максимом Жоріним дивіться у відео