Про це 24 каналу розповів колишній командир полку "Азов" Максим Жорін. Він також зазначив, що стан захисниці "Азовсталі" в цілому – задовільний.

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З нею відносно все нормально, але дуже хочеться повернути її на підконтрольну Україні територію,

– говорить Жорін.

Окрема лінія перемовин ведеться, аби повернути додому всіх українських жінок із полону, також додав екскомандир полку.

95 оборонців "Азовсталі" вже на підконтрольній Україні території

З усіх звільнених з полону військових є 95 оборонців "Азовсталі", зокрема 43 бійці знаменитого полку, який захищав Маріуполь із 2014 року. Загалом вдалося звільнити:

59 бійців Національної гвардії;

30 – Військово-морських сил;

28 – Збройних Сил України;

17 – Державної прикордонної служби;

9 – Територіальної оборони;

1 – Національної поліції.

Серед них є 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених захисників виповнилось 65 років, а наймолодшому – 19.

Як відбувалася героїчна оборона Маріуполя

Героїчні захисники Маріуполя утримували свої позиції у повному оточенні військ Росії майже 3 місяці. За цей час бійцям вдалося знищити орієнтовно 6 тисяч загарбників.

Росіяни завдавали кількох десятків ударів на добу по заводу "Азовсталь", де перебували наші військові та мирні жителі. Серед іншого окупанти застосовували заборонені міжнародними договорами боєприпаси.

Операція з порятунку заблокованих на "Азовсталі" українських бійців розпочалась 16 травня. 53 захисників, які мали важкі поранення, евакуювали та відвезли до медзакладу в тимчасово окупованому Новоазовську.

За словами президента Володимира Зеленського, наразі в полоні перебувають понад 2,5 тисячі захисників, які боронили "Азовсталь". Вони – "публічні полонені", тому Росії невигідно застосовувати проти наших бійців тортури.

Повну розмову із Максимом Жоріним дивіться у відео