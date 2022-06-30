Об этом 24 каналу рассказал бывший командир полка Максим Жорин. Он также отметил, что состояние защитницы Азовстали в целом – удовлетворительное.

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С ней относительно все нормально, но очень хочется вернуть ее на подконтрольную Украине территорию,

– говорит Жорин.

Отдельная линия переговоров ведется, чтобы вернуть домой всех украинских женщин из плена, добавил экс-командир полка.

95 защитников "Азовстали" уже на подконтрольной Украине территории

Из всех освобожденных из плена военных 95 защитников "Азовстали", в том числе 43 бойца знаменитого полка, который защищал Мариуполь с 2014 года. В общем удалось уволить:

59 бойцов Национальной гвардии;

30 – Военно-морских сил;

28 – Вооруженных Сил Украины;

17 – Государственной пограничной службы;

9 – Территориальной обороны;

1 – Национальной полиции.

Среди них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из уволенных защитников исполнилось 65 лет, а самому младшему – 19.

Как происходила героическая оборона Мариуполя

Героические защитники Мариуполя удерживали свои позиции в полном окружении войск России почти 3 месяца. За это время бойцам удалось уничтожить ориентировочно 6 тысяч захватчиков.

Россияне наносили несколько десятков ударов в сутки по заводу "Азовсталь", где находились наши военные и мирные жители. Среди прочего оккупанты применяли запрещенные международными договорами боеприпасы.

Операция по спасению заблокированных "Азовстали" украинских бойцов началась 16 мая. 53 защитников, которые получили тяжелые ранения, эвакуировали и отвезли в медучреждение во временно оккупированном Новоазовске.

По словам президента Владимира Зеленского, в настоящее время в плену находятся более 2,5 тысяч защитников, защищавших "Азовсталь". Они – "публичные пленники", поэтому России невыгодно применять против наших бойцов пытки.

Полный разговор с Максимом Жориным смотрите в видео