Эвакуация военных из "Азовстали"

Так, 53 тяжелораненых военнослужащих удалось эвакуировать из "Азовстали", и доставить в медицинское учреждение в Новоазовске. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Еленовку. В дальнейшем они должны быть возвращены на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.

В Генштабе подчеркнули, что остающиеся на территории "Азовстали" меры по спасению защитников продолжаются.