Евакуація військових з "Азовсталі"

Так, 53 важкопоранених військовослужбовці вдалося евакуювати з "Азовсталі", й доставити до медичного закладу у Новоазовську. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки. В подальшому їх мають повернути на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну.

В Генштабі підкреслили, що заходи з порятунку оборонців, які залишаються на території "Азовсталі", тривають.