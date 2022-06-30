В Главном управлении разведки обнародовали щемящее видео встречи наших защитников. В помощь бойцам приехали десятки карет скорой, ведь многие из них получили тяжелые ранения.

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Защитников встречали медики, родные и волонтеры

Из плена 29 июня вернулись 144 украинских военных. Это был самый масштабный обмен с начала полномасштабной войны. Встречать наших бойцов приехали их родные, волонтеры и медики.

Большинство из них – тяжело ранены. В частности, они имеют огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Поэтому сразу после увольнения все герои получили медицинскую помощь и надлежащий уход.

Хотел бы передать близким, что скоро вернусь к ним. Честно, эмоции переполняют. Ехать было очень тяжело, ведь это уже попытка вернуться домой. И все время не получалось. Поэтому весь путь были мысли, что что-то сломается, что-то пойдет не так и мы вернемся снова в плен,

– рассказал один из защитников Артур Липка.

Другой освобожденный военный Геннадий Сабдиев призвал украинские власти приложить усилия, чтобы вернуть всех оставшихся в плену защитников Украины.

"Благодаря им, тем, кто уже научен воевать и умеет делать свою работу в совершенстве, мы выиграем эту войну", – подчеркнул боец.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными продолжает работу над освобождением всех украинских военных.

Смотрите видео, как защитников встречали из плена:

Огромная победа Украины – Денисенко об обмене защитников Мариуполя

Удалось освободить 95 защитников "Азовстали"

Из всех освобожденных из плена военных есть 95 защитников "Азовстали", в том числе 43 бойца полка "Азов". В общем удалось уволить:

59 бойцов Национальной гвардии;

30 – Военно-морских сил;

28 – Вооруженных Сил Украины;

17 – Государственной пограничной службы;

9 – Территориальной обороны;

1 – Национальная полиция.

Среди них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из освобожденных защитников исполнилось 65 лет, а самому младшему – 19.

Смотрите фото встречи украинских военнопленных / Фото ГУР МОУ

Почти все освобожденные защитники – без рук или ног, – сестра пленного командира "Волыни"

Кратко об обороне Мариуполя

Героические защитники Мариуполя удерживали свои позиции в полном окружении войск России почти 3 месяца. За это время бойцам удалось уничтожить ориентировочно 6 тысяч захватчиков.

Россияне наносили несколько десятков ударов в сутки по заводу "Азовсталь", где находились наши военные и мирные жители. В частности, кафиры применяли запрещенные международными договорами боеприпасы.

Операция по спасению заблокированных "Азовстали" украинских бойцов началась 16 мая. 53 защитников, которые получили тяжелые ранения, эвакуировали и отвезли в медучреждение во временно оккупированном Новоазовске.

По словам президента Владимира Зеленского, в настоящее время в плену находятся более 2,5 тысячи защитников, защищавших "Азовсталь". Они – "публичные пленники", поэтому России невыгодно применять против наших бойцов пытки.

К теме – в Ассоциации семей защитников "Азовстали" прокомментировали обмен: смотрите видео