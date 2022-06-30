У Головному управлінні розвідки оприлюднили щемливе відео зустрічі наших захисників. На допомогу бійцям приїхали десятки карет швидкої, адже багато з них мали важкі поранення.

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Захисників зустрічали медики, рідні та волонтери

З полону 29 червня повернулися 144 українські військові. Це був наймасштабніший обмін з початку повномасштабної війни. Зустрічати наших бійців приїхали їхні рідні, волонтери та медики.

Більшість з них – тяжко поранені. Зокрема, вони мають вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Тому одразу після звільнення всі герої отримали медичну допомогу та належний догляд.

Хотів би передати близьким, що скоро повернуся до них. Чесно, емоції переповнюють. Їхати було дуже тяжко, адже це вже котра спроба повернутися додому. І весь час не виходило. Тому весь шлях були думки, що щось зламається, щось піде не так і ми повернемося знову в полон,

– розповів один із захисників Артур Липка.

Інший звільнений військовий Геннадій Сабдієв закликав українську владу докласти зусиль, щоб повернути усіх захисників України, які залишилися в полоні.

"Завдяки їм, тим, які вже навчені воювати й вміють робити свою роботу досконало, ми виграємо цю війну", – наголосив боєць.

Наразі Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує роботу над звільненням всіх українських військових.

Дивіться відео, як захисників зустрічали з полону:

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Вдалося звільнити 95 оборонців "Азовсталі"

З усіх звільнених з полону військових є 95 оборонців "Азовсталі", зокрема 43 бійці полку "Азов". Загалом вдалося звільнити:

59 бійців Національної гвардії;

30 – Військово-морських сил;

28 – Збройних Сил України;

17 – Державної прикордонної служби;

9 – Територіальної оборони;

1 – Національної поліції.

Серед них є 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених захисників виповнилось 65 років, а наймолодшому – 19.

Дивіться фото зустрічі українських військовополонених / Фото ГУР МОУ

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Коротко про оборону Маріуполя

Героїчні захисники Маріуполя утримували свої позиції в повному оточенні військ Росії майже 3 місяці. За цей час бійцям вдалося знищити орієнтовно 6 тисяч загарбників.

Росіяни завдавали кількох десятків ударів за добу по заводу "Азовсталь", де перебували наші військові та мирні жителі. Зокрема, окупанти застосовували заборонені міжнародними договорами боєприпаси.

Операція з порятунку заблокованих на "Азовсталі" українських бійців розпочалась 16 травня. 53 захисників, які мали важкі поранення, евакуювали та відвезли до медзакладу в тимчасово окупованому Новоазовську.

За словами президента Володимира Зеленського, наразі в полоні перебувають понад 2,5 тисячі захисників, які боронили "Азовсталь". Вони – "публічні полонені", тому Росії невигідно застосовувати проти наших бійців тортури.

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